Výstavu provází označení Správná hračka – vybráno odborníky, které vzniklo v roce 1994. „Jedná se o společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Cílem je podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci,“ připomněl Petr Pech, vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, kam spadá i městské muzeum na zámku.

Označovány jsou už po čtvrtstoletí hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku. Označení je a chce být pro rodiče i pedagogy pomůckou při rozhodování o nákupu hraček, které napomáhají při rozvoji dítěte.

Výstava ve sklepení

Hračky se zmíněným označením se už čtrnáct let představují na každoročním prázdninovém festivalu Hračkobraní, který se koná právě na kamenickém zámku. Proto je výrobkům pro děti věnována stálá výstava vybraných oceněných hraček, která je instalována ve sklepení severního křídla zámku.

K vidění bude až do 1. listopadu. Muzeum má otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, v říjnu ve všední dny do 15 hodin.