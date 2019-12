Mnoho příchozích už si na Štědrý den dopoledne procházku do centra Znojma dopřává pravidelně. „Poprvé jsme se tu někdy před třemi lety zastavili spíš náhodou, ale od té doby chodíme pravidelně. Vždycky se domluvíme se známými, uděláme si vycházku, podpoříme dobrou věc a ještě si pochutnáme. Polévky jsou totiž vždycky opravdu dobré,“ usmívá se Pavel Dunda a rozhlíží se, kde má rodinku, aby si šli společně pro letošní polévku.

Nad kelímky svařáku se opodál baví mladá skupinka. „Jsme tu letos poprvé, šli jsme se projít a když jsme na náměstí viděli, kolik je tu lidí, zašli jsme se podívat. Přijde mi to jako dobrý nápad a ten svařák také není vůbec špatný,“ podotkl mladý muž, který se představil jako Karel a pokračoval v debatě se známými.

Mezitím se po dlažbě začíná rozléhat klapot kopyt. Jako každý rok dorazili i jezdci z dobšické stáje. Na chvíli sesedají z koní a poníků a jdou si také pro něco na zahřátí. Koníci všech velikostí jsou brzy v obležení. Malí i větší návštěvnici se u nich fotí, nebo si je hladí. „Na vánoční vyjížďku jezdíme už léta. Sejdeme kolem půl deváté, abychom stihli všechno připravit a o devíti vyrazíme. Obvykle kolem desáté dorazíme na náměstí, kde si uděláme malou zastávku a pak se vracíme do stáje v Dobšicích,“ říká šéf stáje František Miroš. S úsměvem dodává, že na vyjížďku jedou se vším, co má nohy a kopyta. „Pro všechny je to malá odměna za celoroční práci, proto vyjede opravdu celá stáj. A těšíme se, že nám děti i dospělí zůstanou věrní a budou za námi chodit dívat se na koně a jezdit i příští rok,“ dodává Miroš a začíná vydávat pokyny k odjezdu.

Ke stolům s várnicemi pořád přicházejí další zájemci o polévku, plní se pokladnička. „Moc nás těší, že je tohle setkání pro mnoho lidí už součástí jejich štědrodenní tradice. Navařili jsme kulajdu, česnečku a rybí polévku. Polévek bylo na pět set porcí a rozdali jsme prakticky všechno. S přáteli ze starého města a spolupracujícími restauracemi jsme k tomu připravili i čaj, svařené víno a punč. Pro potřebné máme smaženého kapra al letos také krabičku s domácí paštikou, aby si měli na čem pochutnat třeba i večer,“ říká jeden z hlavních organizátorů Milan Jonáš.

Štědrovku s přáteli letos nabízí podeváté. „Vymysleli jsme to tehdy krátce poté, co jsme na Mikuláše pro děti udělali Pekelnou sešlost s anděly a Mikulášem. Měla dobrý ohlas, ostatně pořádáme ji dosud. Tak jsme přemýšleli, co bychom mohli ještě užitečného podniknout. A vznikla Štědrovka. Ted už přemýšlíme, jak oslavíme příští rok desátý ročník. Určitě budou nějaké novinky a využijeme motiv desítky, víc zatím ale prozrazovat nebudu,“ naznačil Jonáš.

Když jsou várnice skoro prázdné a pokladnička slibně plná, blíží se jedenáctá hodina a čas sčítání výsledků. „Jsme moc rádi, že návštěvníci byli ještě štědřejší než loni a Oblastní charitě proto můžeme odevzdat 33 077 korun,“ oznamuje Jonáš za chvíli za potlesku přítomných a předává pokladničku řediteli znojemské Charity Evženu Adámkovi. „Velmi si vážím jak samotného daru, tak ochoty a nasazení, které ve sváteční čas organizátoři Štědrovky tomuto setkání věnují. Letos výtěžek podpoří naši službu Charitní záchranná síť. Pomáhá lidem, kteří propadli všemi síty, ocitají se na okraji a potřebují tu nejzákladnější pomoc, jako jsou třeba trvanlivé potraviny a podobně. Když se s nimi takto dostaneme do kontaktu a sami naši další pomoci chtějí, můžeme je nasměrovat na naše další služby a pokusit se jim pomoci začít s řešením jejich situace,“ přiblížil Adámek.

Hosté Štědrovky si přejí šťastné a veselé a pomalu se rozchází. Na náměstí ještě postávají dva vousatí chlapíci, oba zřejmě bez domova. „Když my jsme se neviděli celých dvanáct let,“ říká jeden a pomalu dojídá polévku. Druhý udělá pár kroků ke zvoničce u vánočního trhu. „Já si hlavně přeju, abysme zůstali zdraví,“ říká si spíš pro sebe a několikrát zatáhne za zvonek.