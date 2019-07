Nutnost stavby toalet přiblížila ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková. „Toalety za pět a půl milionu korun dělníci právě staví. Vyžadují to hygienické požadavky pro zázemí personálu, ale poslouží především návštěvníkům. Těch za sezonu přijde zhruba čtyřiadvacet tisíc,“ uvedla Durajková s tím, že s mobilními toaletami byla řada problémů.

Pro funkčnost záchodků však musí správce vyřešit dva úkoly. Zajistit vodu a elektrický proud. „Už máme vyvrtanou studnu, která má pětasedmdesát metrů hloubky. Elektriku zajistíme elektrocentrálou. Toalety budou fungovat od příští sezony a zatím nepočítáme s tím, že by za ně lidé platili,“ dodala Durajková.

Řadě lidí vadí právě umístění toalet. „Podle našeho názoru by měly být mimo areál hradu. Ideální prostor se nabízel vedle silnice v místech, kde parkují auta. Tam mohla být menší srubová stavba a přímo pod ní mohl být ve skále septik. Navíc cena za stavbu je podle nás přemrštěná,“ poukázal předseda Okrašlovacího spolku Otto Bouda s tím, že na kvalitní oponenturu místopředsedy komise pro kulturu a památkovou péči Jiřího Kacetla, který je také členem spolku, nikdo vůbec neodpověděl.

Podle ředitelky muzea je výsledná podoba toalet kompromisem. „Byl to velký boj se životním prostředím i památkáři. Nakonec jsme zvolili variantu uvnitř hradu. Mimo něj to nešlo kvůli lokalitě Natura a navíc by provoz toalet musel řešit někdo jiný. Stavba také vadila chatařům. Toalety proto budou až za pokladnou v areálu hradu,“ dodala Durajková.

Nový Hrádek bude bez toalet

Naopak na zřícenině Nového Hrádku, který turisté navštěvují v Národním parku Podyjí, žádné veřejné WC není. „A nebude. Není to technicky možné. Požadavky na toalety jsme sice zaznamenali, ale nejsou příliš frekventované,“ naznačil kastelán státního zámku Vranov nad Dyjí Radek Ryšánek, který se o zříceninu stará.

Jak dodal, neprůchozí by bylo patrně jednání se správci Národního parku Podyjí. „Nový Hrádek je v 1. zóně parku a je to unikát. Lidé tam zažívají skutečný středověk,“ řekl kastelán.