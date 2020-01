Takto vysokou základní sazbu nemají v Královéhradeckém kraji nikde. Náchod se tímto na dostřel přiblížil k nejvyšší teoreticky možné částce, která ze zákona činí tisíc korun na osobu a kalendářní rok. Přesto Náchodští nemusejí zatínat vzteky zuby. Pokud totiž zaplatí včas nebudou mít v peněžence takový vítr.

„Chceme výrazně zvýhodnit ty, kteří platí řádně a včas, proto při zaplacení poplatku do konce února poplatníci ušetří 50 % z této částky. V podstatě tedy zaplatí 450 korun - stejně jako v minulém roce," říká starosta Jan Birke.

Věří ve snížení počtu neplatičů

Současná koalice se na tomto návrhu takřka jednomyslně shodla po dlouhé debatě o formě navýšení poplatku za tuto službu, které je z důvodu stále se zvyšujících nákladů na svoz odpadu, nevyhnutelné. Radnice chce tímto způsobem občany především motivovat k tomu, aby uhradili poplatek včas, čímž mohou výrazně ušetřit. Zároveň si od toho slibuje snížení počtu neplatičů a zlepšení výběru poplatku.

„Službu pro občany dotujeme každoročně částkou téměř šest milionů korun z městského rozpočtu. Aby se tato propast mezi náklady a příjmy stále více neprohlubovala, jsme nuceni učinit toto nepopulární opatření a základní sazbu poplatku navýšit. Avšak těch, kteří zaplatí včas, se to vlastně nedotkne. V Náchodě se poplatek při řádné úhradě nezvýšil už deset let! To se snažíme zachovat pro ty, kteří platí včas a tím i zefektivnit výběr poplatku," vysvětluje starosta.

Čím dříve, tím méně

Při platbě ročního poplatku v období od 1. 3. do 31. 5. 2020 bude činit sleva 250 Kč z celkové roční sazby poplatku a poplatníci zaplatí 650 Kč. Do 30. 9. 2020, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, bude platit základní sazba 900 Kč, po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 %.

Systém slev za včasnou platbu v Náchodě funguje dlouhodobě, jen se mění jejich výše. Těm, co platí včas pravidelně stačí 450 korun už deset let. V roce 2011 byla sazbu místního poplatku za komunální odpad stanovena sice jen na částku 500 Kč za osobu, ale pokud poplatník uhradil platbu do 31. března měl nárok na slevu 10% ze základní sazby a mohl tedy zaplatit jen 450 korun.

Jiří Řezník