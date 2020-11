„Oblastní nemocnice Náchod začala hospitalizovat první pacienty s covid-19 již během září. Počet hospitalizovaných a také pacientů v těžkém stavu přibývalo nejvyšším tempem právě v uplynulém měsíci říjnu," ohlédl se za uplynulými týdny statutární ředitel ONN Jan Mach. O mimořádně těžkém měsíci nejlépe asi hovoří čísla.

„1. října jsme hospitalizovali v nemocnici v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou celkem 19 pacientů s COVID-19. K poslednímu říjnu to bylo již 147 pacientů v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři a Broumově, z toho 26 pacientů na ARO nebo JIP,“ říká Jan Mach, a dodává, že se se stoupajícím počtem hospitalizovaných covidových pacientů, nemocnice otevírala nové lůžkové kapacity.

„V okamžiku, kdy aktivujeme novou stanici, začínáme pracovat na přípravě další. V říjnu jsme začínali s kapacitou 20 lůžek, ke konci měsíce to bylo již 166 lůžek. To vše při zachování kompletní akutní péče a zachování ambulantních provozů,“ dodává ředitel Jan Mach, který si je ale vědom, že možnosti nemocnice nejsou neomezené a blíží se maximálním možnostem.

Zachránit všechny nelze

Přes veškerou svou snahu ale nemohou zdravotníci v mnoha případech zabránit úmrtí pacientů s těžkým průběhem onemocnění. „Za měsíc říjen zemřelo na COVID-19 v našich nemocnicích celkem 68 pacientů,“ přidává smutné číslo ředitel Jan Mach.

Náchodská laboratoř klinické mikrobiologie a imunologie provedla v říjnu více než 13 tisíc vyšetření na Covid-19 a odhalila 4445 pozitivních výsledků. Až do konce měsíce měl záchyt pozitivních výsledků stoupající tendenci - od 13 % na začátku měsíce až po téměř 46 % 29. října. Ale nyní již lze pozorovat klesající tendenci počtu nakažených.

„V posledních dvou říjnových dnech, a také v prvních listopadových, se projevil určitý pokles záchytu pozitivních výsledků. Mohli bychom říci, že je to náznak určitého zlomu, ale na takové hodnocení je ještě příliš brzy. Navíc nárůst počtu hospitalizovaných má zpoždění deseti až čtrnácti dnů za nárůstem počtu odhalených nakažených lidí,“ upozorňuje Jan Mach, že z tohoto pohledu bude tlak na lůžka zřejmě ještě po nějakou dobu enormní.

Každá pomoc je důležitá

Nemocnice je v době, kdy se nákaza nevyhýbá ani zaměstnancům (karanténou nebo izolací jich prošlo více než 170), vděčna za všechny nabídky pomoci.

„V první řadě děkujeme za ochotu pomoci přímo na našich covidových nebo jiných pracovištích. V naší databázi máme již více než 180 jmen. Jedná se o studenty středních, vyšších nebo vysokých škol, ošetřovatele, záchranáře, všeobecné sestry, ale také o rozličné nezdravotnické profese. 60 z nich se již zapojilo do práce. Je to významná pomoc,“ váží si ředitel podpory nejen z řad veřejnosti, ale i pomoci Armády České republiky v podobě nasazení příslušníků 43. výsadkového pluku z Chrudimi.

„Od 17. října nám pomáhalo 10 příslušníků, nyní jich pomáhá v Náchodě, Jaroměři a Rychnově nad Kněžnou již 24. Chlapská síla je na odděleních velmi často potřeba,“ říká Jan Mach, který oceňuje i pomoc mnoha švadlenek, které neúnavně šijí roušky pro malé i velké pacienty.

„Od naší výzvy se jich nashromáždilo již více než 7000,“ říká Mach, a dodává, že oceňovaným zpestřením náročné práce personálu jsou také různé dobroty od velkého množství dárců a spousty milých vzkazů.

„Držte našim zdravotníkům pěsti, a to nejen těm na covidových odděleních, aby jim vydržely síly do dalších týdnů. Jsou to oni, kdo drží naši nemocnici při životě. V organizaci oddělení nezůstal skoro nikde kámen na kameni. Covid se dotýká všech oddělení, nikoho nevyjímaje.“