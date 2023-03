Správa parku proto okamžitě zastavila těžbu dřeva. „Závěrem posouzení je, že hrozba pádu skalních bloků je bezprostřední, v jednom případě již dokonce k dílčímu řícení došlo,“ přiblížil akutní nebezpečí Salov.

Další pohroma pro Hřensko. Kvůli padajícím skalám zavřou silnici na Mezní Louku

Uzavírka se dotkne především lidí mířících na Mezní Louku nebo Meznou. Problémem je, že se řidiči při cestě od Děčína dozví o uzavírce až přímo pod hotelem Klepáč. Musí se tak vrátit patnáct kilometrů zpět do Děčína a následně se vydat na objížďku přes Vysokou Lípu, která navíc nebyla během středy ještě vyznačená. Krajská správa a údržba silnic již objednala velkoplošné značky upozorňující na uzavírku. Ty by se na silnici do Hřenska měly objevit v nejbližších dnech.

Omezení se dotklo také veřejné dopravy, po silnici totiž běžně jezdí hned dvě krajské autobusové linky zajišťující dopravu v národním parku. Krajský odbor dopravy proto musel velmi rychle připravit náhradní řešení. „Linka 434 musela být zrušena kompletně. Částečně její funkci převezme linka 438, která bude většinou končit ve Hřensku. Některé spoje budou jezdit přes Vysokou Lípu a obslouží Meznou a Mezní Louku z druhé strany,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Co nejrychlejší řešení

Správa parku odhaduje, že sanace skal vyjde na jeden až půl druhého milionu korun. „V zájmu co nejrychlejšího vyřešení vzniklé situace je správa parku připravena sanaci skalních bloků po odborné stránce připravit a případně zajistit i její předběžné financování. Po právní stránce je otázka, kdo má sanaci provést a zaplatit, nejednoznačná. Pokud by v tomto ohledu mělo dojít k rozporům, budeme spravedlivou dělbu nákladů s jednotlivými aktéry řešit později,“ uvedl ředitel správy parku Petr Kříž.

Další smrt na dálnici. Kamion za Chotěbuzí tlačil auto, jeho řidič nepřežil

Národní park tak chce předejít situaci, která nastala například loni na silnici mezi Kytlicemi a Českou Kamenicí, která je od loňského léta kvůli hrozícímu řícení skal uzavřená. Teprve přes zimu se podařilo Kamenici, Kytlicím a kraji dohodnout financování sanace. Silnice tak bude neprůjezdná až do letošního září.

Do středečního večera by měly na správu národního parku dorazit cenové nabídky, které následně vyhodnotí. Ihned poté by vybraná firma měla převzít staveniště a během příštího týdne by měla začít pracovat na postupném rozebrání nebezpečných skalních bloků.