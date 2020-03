Vedení místní radnice zatím žádné závazné stanovisko v dané věci nepřijalo. Jaký je jeho postoj k fungování Přístavu 18600, není zřejmé. Provozovatelé přístavu mají pozemky od magistrátu pronajaté jen do konce tohoto roku. Radnici proto v lednu požádali o prodloužení smlouvy o další čtyři roky.

Zda vedení města dohodu prodlouží, či nikoliv, není jasné. „Vzhledem k délce výpůjčky se v minulosti při prodloužení smlouvy žádalo znovu o veškerá stanoviska. O ta jsme požádali letos 29. ledna. Žádná ale zatím nemáme,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Formální chyby

Oblíbený kulturní prostor, který v Karlíně funguje od roku 2014, má zajištěnou existenci jen na dalších deset měsíců. „Budeme s přístavem určitě pokračovat,“ uvedla za provozovatele Tatiana Brederová s tím, že v žádostech o prodloužení nájmu došlo k několika formálním chybám.

„Už několik let si dopisujeme se stavebním úřadem Prahy 8 ohledně umístění kontejnerových staveb. Je to složitý proces,“ řekla Deníku. „A musíme sebekriticky přiznat, že to trvá déle i proto, že jsme zpočátku nasekali v tom nepřehledném procesu pár chyb,“ dodala.

Proti je i odbor dopravy

Jádrem problému jsou názory orgánů Prahy 8. Komise pro územní rozvoj vydala proti prodloužení výpůjčky pozemků nesouhlasné stanovisko. Vadí jí existence nelegálních staveb na místě i špatné zásobování.

Proti dalšímu působení Přístavu 18600 v Karlíně je i odbor dopravy. Podle něj provozovna blokuje příjezd na vedlejší stavbu. „S předloženým návrhem prodloužení výpůjčky pozemků za účelem provozování volně přístupného živého parku, sociálně kulturního centra, kavárny a hřiště zásadně nesouhlasíme,“ uvádí odbor dopravy.

Podpora od některých politiků

Podle místních úředníků může provozovna překážet stavbě lávky propojující Rohanský ostrov se Štvanicí a Holešovicemi. „S předloženým návrhem zároveň nesouhlasíme z důvodu, že neřeší a ani v minulosti neřešil odpovídající možnost nezbytného příjezdu pro zásobování (kavárna) a minimálně pro odvoz odpadu,“ uvádí dále úředníci ve své zprávě.

Vedení radnice žádné stanovisko zatím nezaujalo. „Pokud to komise pro územní rozvoj nedoporučuje, radu to k ničemu nezavazuje. Rada ani zastupitelstvo o usnesení nejednaly o možná ani jednat nebudou. V případě, že budou, nevíme, jak se rozhodne. Stanovisko městské části v tuto chvíli neexistuje,“ řekl mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Podle Brederové už někteří politici vyjádřili přístavu svou podporu.