Osud se s Blankou Tušerovou z Brna-Líšně příliš nemazlil. Kvůli tomu, že měli její rodiče mlýn, nemohla nastoupit na školu a musela jít na učební obor. Teprve později si dodělala střední vzdělání. Další problémy nastaly ve středním věku. Když jí bylo osmačtyřicet, zjistili lékaři při prohlídce, že má rakovinu a zbývá jí poslední rok života. Jinými slovy, že se nedožije padesátky.

Ona se však nevzdala a pustila se do boje. Během krátké doby absolvovala sedm onkologických operací a výsledek se dostavil. Rakovina ustoupila. A to byl i impuls pro paní Blanku. „Řekla jsem si, že když mi pomohli, musím za to něco udělat, něco za to odvést,“ konstatovala.