Kamila Juříčková a Helena Valo jsou maminkami, které si před lety pobyt na Oddělení neonatologie FN Ostrava se svými předčasně narozenými dětmi vyzkoušely na vlastní kůži. Jana Binarová naproti tomu pracovala na tomto oddělení jako referentka. Nyní je sama maminkou na mateřské dovolené.

„Viděla jsem, co maminky a miminka potřebují, co tady chybí, co by se dalo zlepšit a co by už bylo nadstandardní pořídit z rozpočtu nemocnice,“ popisuje Jana Binarová. Tyto ženy nyní společně založily Nadační fond Kulíšek nedonošeným dětem.

Podívejte se na videoreportáž k tématu od FN Ostrava:

Zdroj: Youtube

Podle primářky Oddělení neonatologie FN Ostrava MUDr. Hany Wiedermannové je založení nadačního fondu přínosný krok. „Určitě je to organizace velmi prospěšná. Samozřejmě nemocnice saturuje oddělení všemi možnými přístroji, které jsou extrémně důležité pro miminka, ale pak jsou takové ty věci, které zpříjemní pobyt maminky miminka na oddělení, které jsou nákladné a nemůže je hradit nemocnice.“

Statistiky předčasně narozených dětí v letech 2017-2019 za celý Moravskoslezský kraj:

2017: děti pod 2 500 g: 947, z toho pod 1 500 g: 149, z toho pod 1 000 g: 57

2018: děti pod 2 500 g: 841, z toho pod 1 500 g: 123, z toho pod 1 000 g: 51

2019: děti pod 2 500 g: 860, z toho pod 1 500 g: 133, z toho pod 1 000 g: 59

„Často maminky odcházejí z oddělení a chtějí přispět, chtějí takto poděkovat finanční částkou a dlouho jsme se s vedením oddělení bavily, jak toto vyřešit a napadlo nás, že založíme nadační fond, díky kterému půjdou finance přímo na konkrétní věci,“ vysvětluje Kamila Juříčková.

Pomoc rodinám

Jednotkou intenzivní péče Oddělení neonatologie FN Ostrava projde ročně zhruba 800 dětí, z toho přibližně 15% s váhou pod 1 500 gramů. 2020: (období 1-10/2020): děti pod 1 500 g: 94, z toho pod 1 000 g: 37.

„V současnosti jsme si vytyčily za úkol pomoci s hlídáním starších dětí rodinám, které mají předčasně narozené dítě. Také chceme pomáhat zápůjčkou vah nebo odsávaček maminkám a nákupem věcí, které bude Oddělení neonatologie potřebovat,“ přibližuje Juříčková. Nyní hledá Kulíšek ve spolupráci s Nadací Adra vhodné prostory, kde by mohli dobrovolníci alespoň dvakrát týdně pomoci rodičům s hlídáním.

První dárečky přinesl Nadační fond Kulíšek v rámci Světového dne nedonošených dětí, kdy koordinátorky předaly vedení Oddělení neonatologie 70 „bodyček“ pro miminka.

Přispět do Nadačního fondu Kulíšek nedonošeným dětem může kdokoliv libovolnou částkou na účet: 123-151 890 0227/0100 (Komerční banka). Pomoci mohou lidé i materiálně – nákupem nebo darováním maličkého oblečení, zavinovaček či plenek pro nedonošené děti. Více informací naleznete na tomto webu Nadačního fondu Kulíšek.