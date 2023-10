/FOTO, VIDEO/ Projít si sedm kilometrů Moravským krasem na Blanensku je na podzim fajn výlet. Krásná panoramata a tak nějak na pohodu. Zvládnout ale stejnou vzdálenost v podzemí a navíc z části v síti zatopených a úzkých chodeb? To už je, panečku, extrémní výkon. I pro zkušené jeskyňáře. Běžnému smrtelníkovi při tom padá čelist. V neděli se dva speleopotápěči Jan Sirotek a Petr Chmel pokoušejí jako první v historii krasového bádání zdolat úsek od ponoru Sloupského potoka ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, přes Amatérskou jeskyni, propast Macochu až do vývěru Punkvy v Pustém žlebu.

V neděli se dva speleopotápěči Jan Sirotek a Petr Chmel pokoušejí jako první v historii zdolat úsek od od ponoru Sloupského potoka ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, přes Amatérskou jeskyni, propast Macochu až do vývěru Punkvy. | Video: Deník/Jan Charvát

Deník Rovnost je u toho. Do akce jdou ještě za tmy ve Sloupu. Na parkovišti před tamními jeskyněmi se oblékají spolu s podpůrným týmem do speciálních kombinéz a nosiči mají na zádech pořádnou bagáž. „Veškeré vybavení musí být kvůli bezpečnosti zdvojené a třeba světla máme hned ve trojím provedení. Nesmí se nic podcenit. Budeme se i slaňovat, takže balíme karabiny, lana, helmy, čelovky, lékárny. Velmi důležité jsou samozřejmě lahve, ze kterých budou potápěči dýchat a automatika. To vše se musí do jeskyní nanosit a pak zase vynést ven,“ hlásí před sedmou hodinou ráno jeden z členů prvního transportního týmu Josef Kanta.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podobných týmu je v neděli připraveno několik a celkem je v pohotovosti s technikou na různých místech Moravského krasu zhruba čtyřicet lidí. U jednoho z aut před Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi se už do overalu zatím obléká také potápěč Petr Chmel. Doufá, že s kolegou Janem Sirotkem extrémní trasu zvládnou. „Transportní týmy jsou připravené, zabezpečení super, vybavení nachystané, trasa naplánovaná. Rizika se samozřejmě budeme snažit minimalizovat, ale samozřejmě nás může něco překvapit. Třeba hned první sifon, kde bývá kalná voda a velmi nízká viditelnost. Uvidíme, v jakém stavu tam bude vodicí lano. Nejtěžší budou samozřejmě úseky pod vodou, ale jít v kombinéze i v suchých částech je dost náročné,“ říká muž.

Skupině velí místopředseda České speleologické společnosti a druhý z potápěčů Jan Sirotek. Podle něj se jedná o unikátní počin během jedné speleologické akce. „Pokoušíme se o unikátní věc. Vůbec poprvé zdolat lidskou nohou trasu od ponoru Sloupského potoka po vývěr Punkvy. Na jeden zátah. Bude to náročné, ale věřím, že se nám to povede,“ dodává Sirotek.

A jakou tedy trasu musejí v neděli dva potápěči za podpory několika desítek kolegů vlastně zdolat? Z toho naskakuje opravdu husí kůže. V podzemí překonají více než sedm kilometrů, z toho asi šest set metrů pod vodou. „Proplaveme sedm sifonů z nichž nejdelší měří tři sta metrů a dosahuje hloubky dvaceti metrů. Projedeme čtyřmi částmi našeho nejdelšího jeskynního systému Amatérské jeskyně. Bude se jednat nejen o extrémní sportovní výkon, ale také o symbolické završení snahy o hledání cesty podzemních vod mezi Sloupem a Macochou, které zahájil svým sestupem do Macochy před tři sta lety minorita Lazarus Schopper,“ přibližuje extrémní výkon Sirotek.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zároveň dodává, že při speleologických výzkumech severní části Moravského krasu je využíváno jeskynní potápění už více než sto let. Díky němu došlo k mnoha významným objevům při postupném odkrývání podzemního průběhu Punkvy a jejích zdrojnic. „Vůbec první jeskynní ponor v Moravském krasu provedl Günther Nouackh v roce 1912 se zapůjčeným skafandrem od firmy Westfalia v Šenkově sifonu v jeskyni Býčí skála. Zajímavostí bylo, že tento ponor provedl se směsí nitroxu,“ zmiňuje jeden z významných milníků historie bádání v krasu Sirotek.