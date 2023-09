Naděje hřebčína v Napajedlích žije. Zastupitelé odmítli změnu územního plánu

Ještě není konec. I tak by se dala nazvat aktuální situace kolem hřebčína v Napajedlích na Zlínsku. Zastupitelé ve středu jednohlasně neschválili záměr na změnu v územním plánu. Ta by znamenala přechod několika hektarů pastvin v okolí hřebčína ze zemědělských ploch na plochy pro hromadné bydlení. Ani stávající pastviny nejsou zárukou, že se koně do Napajedel vrátí.

Hřebčín Napajedla | Foto: Deník/Iva Nedavašková