Za úspěšnou obnovou Zámecké lékárny stojí dva místní patrioti, Petr a Miroslav Ježkovi. O fungování multifunkčních prostor, které nabízí dva stálé okruhy na téma historie domu, doprovodný program v podobě koncertů, divadel, gastronomických akcí a přednášek se stará ředitelka Lenka Želivská a koordinátorka provozu a akcí Petra Jamrichová.

Při slavnostním otevření Miroslav Ježek uvedl, že to není pouze jeho zásluha. „Dům jsme koupili před sedmi lety, nalijme si čistého vína, oprava se nám povedla i díky dotačním titulům, které pokryly téměř polovinu investičních nákladů, takže to nebylo jen z našich zdrojů. Navíc se na celém projektu podílela hromada lidí z různých odvětví, i oni všichni si zaslouží poděkování,“ vysvětlil a popřál domu, ať slouží dobře svému účelu. „Užijte si to a bavte se, kvůli tomu jsme to dělali,“ dodal Miroslav Ježek.

Zámecká lékárna je otevřena každý den od 9 do 17 hodin, v létě až do 19 hodin. Na nádvoří se o prázdninách uskuteční také koncerty, divadelní představení, besedy a přednášky se zajímavými osobnostmi. Rekonstrukce sklízí také ovace. Vyhrála jihočeské kolo soutěže Památka roku 2021 a v celostátním finále skončila třetí.

Červený portál z 19. století

Paláci vrátili původní barvu a do interiéru se vstupuje replikou kouzelného červeného portálu z 19. století. Uvnitř lze obdivovat i restaurovaný dobový nábytek jako křesla, truhlice, či almary. Dům sám o sobě je poklad. „Z hlediska architektury je to opravdu poklad, máme tu renesanční omítky, klenby, ostění, dochovaly se i malby stropu z 19. století. Nejhezčí období je od výstavby v roce 1605 do smrti Petra Voka, tento příběh je ústředním motivem, který představujeme návštěvníkům,“ konstatovala ředitelka Zámecké lékárny.

Petr Vok byl bonviván, nadčasová osobnost a kolovalo o něm mnoho mýtů. V lékárně se objevuje jeho postava hned v několika podobách. „Jde o elektronické vizualizace, skutečné obrazy, figurínu, ale i pohybující se živou osobu. Zdůrazňujeme jeho nadčasovost, historický i umělecký odkaz ve všech podobách,“ prozradila.

Třeboňští tak mohou být právem hrdí, že si jejich město Petr Vok vybral za sídelní a dožil zde. I on sám by byl určitě pyšný, že jeho pokladnice znovu ožila. „Do Třeboně přinesl cenné kulturní i intelektuální dědictví. S ním se sem kromě knih a rozličných sbírek přestěhovalo i 140 osob patřících ke dvoru. Město se tak stalo činné i v oblasti diplomacie, na zámek v té době putovali kurýři s mnoha důvěrnými sděleními,“ zmínila.

Opravy třípatrové národní kulturní památky postavené v letech 1605-1608 vyšly na 150 milionů korun, z toho 80 milionů pokryla dotace Evropské unie z IROP. V novodobé historii v nemovitosti fungovala lékárna a byly zde nájemní byty. Objekt se před renovací nacházel v havarijním stavu.