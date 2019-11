Každé z nich vizuálně zkontrolovali a nafotili každé dvě hodiny. Na všech sledovaných místech docházelo ke „skokovému“ zaplnění - tedy o více než čtvrtinu objemu nádoby mezi jednotlivými kontrolami. Nejčastěji se tak dělo v pracovní době mezi 10. a 16. hodinou.

Tento fakt, spolu s výskytem například většího množství kartonů od stejné značky mléka, podle Pražských služeb dokládá všeobecně známý jev. „To, že nádoby na separovaný odpad využívají neoprávněně někteří živnostníci, není žádné šokující odhalení. My jsme to chtěli touto akcí doložit a spíše hravou formou na to upozornit, aniž bychom na někoho ukazovali prstem. Jako servisní společnost ani samozřejmě nejsme oprávněni k nějakým postihům,“ komentoval kontroly mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Častější svozy mohou objednat radnice

Průzkum v lokalitě s velkou hustotou rezidentů i podnikatelů ve službách podle něj poukazuje na koloběh problémů. „Po nárazovém naplnění nádoby se začne hromadit nepořádek kolem ní. A lidé si pak stěžují na svozové společnosti, které ale mají nasmlouvanou frekvenci zastávek na jednotlivých místech,“ dodal Mana. Častější svozy nebo větší nádoby na konkrétních místech mohou přitom iniciovat místní radnice.

Pro účely podnikání nelze podle zákona využívat obecní kontejnery ani popelnice na separovaný ani směsný odpad. „Majitelé provozoven mají povinnost zajistit si vlastní shromažďování i třídění odpadu a musejí mít smlouvu na jeho svoz s firmou nebo s obcí. Za neplnění těchto povinností může úřad samosprávy dotyčného pokutovat,“ upřesnila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Systém zneužívá menšina "černých pasažérů"

Podle Pražských služeb ale výrazná většina živnostníků své povinnosti plní a situaci komplikuje jen menšina „černých pasažérů“, kteří zneužívají systém. Město na druhou stranu zatím zřejmě neuvažuje o tom, že by dalo k dispozici modré, žluté a bílozelené nádoby zdarma i podnikatelům.

Rychlé zaplňování nádob na tříděný odpad a následný nepořádek v okolí se například Praha 2 snažila řešit uhrazením častějších svozů nebo také „zdvořilými dopisy“, které radnice letos rozeslala „podezřelým“ živnostníkům. „Zároveň chci apelovat na obyvatele Prahy 2, aby například požádali provozovatele své oblíbené večerky, ať si sjedná nádobu na odpad a ať za to platí,“ uvedla před časem v rozhovoru pro Pražský deník starostka Prahy 2 Jana Černochová.