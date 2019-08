Opravdovým nadšencem do historie je František Šefl z Chomutova. Oživování časů minulých se věnuje řadu let. Žije v polorozpadlém domě, jezdí starým autem a jeho největší investicí je replika historické lodi a vojenská technika. „Téměř veškeré rodinné investice padnou na moji životní vášeň,“ říká Šefl.

Jak se dá skloubit takové nadšení pro věc s rodinným životem? Podle Šefla je to především o vzájemném respektu a trpělivosti. „Se ženou jsme téměř 30 let a už si zvykla. Ví, že jsem prostě takový,“ tvrdí Šefl. Posledním projektem, do kterého se pustil, byla stavba repliky říčního člunu z 18. století. „Deset metrů dlouhá a přes dva metry široká loď vznikala pod rukama nadšenců několik měsíců. Premiéru bude mít na Terezínských válkách v sobotu 17. srpna. To nejzajímavější nás ale čeká ihned po akci,“ dodává Šefl. V neděli večer totiž člun s posádkou 8 mužů vyráží na týdenní plavbu po stopách dávných kupců po proudu Labe až do Drážďan.