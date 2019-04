Lídě je 71 let, chodí o berli a má ráda pořádek. Minulou neděli už nedokázala potlačit vztek a krůček po krůčku uklidila trávník u hřiště na sídlišti pod Šibeníkem. „Vzala jsem si rukavice a naplnila šedesátilitrový pytel flaškami, papíry, plasty, prostě vším možným. A na chvíli bylo čisto,“ řekla seniorka, kterou vyhazování smetí na ulici vyvádí z míry.

„Zdržují se tu tlupy a bordel je někdy šílený. Rozčiluje mě, že lidi neumějí ani třídit a do kontejnerů házejí cokoliv. Kdy se to chtějí naučit, když se za pár let mají zrušit skládky?“ zvolala babička do prázdna. Svěřila se, že sama odpadků moc neprodukuje, a to málo třídí důsledně i na chalupě, kde si vyrábí kompost. Podle ní by se dalo v Mostě pro přírodu ještě hodně udělat.

V sobotu 6. dubna to zkusí stovky dobrovolníků, kteří se ve městě zúčastní celostátní akce Ukliďme Česko. Radnice organizuje sběr odpadu od 9 do 11 hodin ve třech okrajových lokalitách. Na Hněvíně bude sraz u parkoviště nad vodárnou, na Resslu u schodů vedle letního koupaliště a kdo chce uklízet Benedikt, má dorazit pod 18. ZŠ ke kurtům.

„Přijít může kdokoli, registrace předem není nutná. Každý účastník obdrží na místě pytel na odpadky a rukavice,“ sdělila mluvčí radnice Alena Sedláčková. Likvidaci nasbíraného odpadu v řádech tun zajistí městské technické služby.

V pátek strážníci a asistenti prevence kriminality projdou úklidové trasy v zapadlých koutech a vysbírají tam injekce a další infekční materiál, jako jsou lžičky nebo obvazy. „Známe místa, kde se zdržují narkomani a kde by mohlo dojít k riziku poranění dobrovolníků,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Město Most se letos do celostátní akce zapojí počtvrté. V celém okrese se přidají dvě desítky dalších organizací, například základní školy, skauti i politici. Svůj sběr mají také město Lom a obce Braňany a Mariánské Radčice. Cílem je uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky.

Odpad se ale hromadí i mezi domy. „Lidi jsou čuňata!“ prohlásila v průchodu v mostecké Stovce jedna z nájemnic, když mezi obytnými bloky 98 a 99 obcházela na chodníku ležící ledničku, televizor, nábytek a hromadu plesnivého jídla.

„Všichni si stěžují, že mají málo peněz, ale spotřeba je vysoká. Lidi nakupují, vyhazují, nakupují, vyhazují. Zbavují se i věcí, které by se daly ještě využít,“ zlobila se seniorka u přeplněných popelnic v ulici K. H. Máchy. Podle ní je velkým problémem hrabání, po kterém potulní sběrači nechávají u popelnic svinčík. „K nám chodí hlavně večer a brzy ráno, když je tma. Svítí si baterkami. Tady mají svůj koridor, od Stovky k bloku 518,“ doplnila důchodkyně.

Snímky pravidelného nepořádku u popelnice v ulici Mikuláše Alše poslal Deníku pan Otakar. „Odpadky se nacházejí také v okolí domu. Jsou to třeba vysypané pytle a zbytky jídla,“ uvedl a požádal o odstranění nedostatků.