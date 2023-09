Scéna jako ze starého amerického filmu se v těchto dnech naskýtá lidem v brněnských Řečkovicích. Nadšenec do amerických veteránů Jan Hamřík si sem v minulém týdnu přivezl charakteristicky žlutý školní autobus. Jezdit s ním ale zatím neplánuje, chtěl by ho speciálně upravit a navštěvovat festivaly či srazy veteránů.

Autobus nepotřebuje podle Hamříka žádné opravy, dvanáct set kilometrů dlouhou trasu domů po jeho zakoupení zvládl bez problému. Jediným jeho omezením je nízká rychlost | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Plně pojízdný Bluebird International z osmadevadesátého roku si Brňan přivezl z Nizozemska. „Chtěl jsem ho dovézt z Ameriky, ale to by byla hodně náročná cesta a prodražilo by se to. Tak jsem hledal v Holandsku, protože vím, že tam mají hodně amerických aut,“ vysvětluje Hamřík.

Komplikovaná by podle něj byla také následná registrace amerického vozidla v Česku, s nizozemskou registrační značkou tak byla cesta jednodušší.

Z Nizozemska, kde sloužil k přepravě svatebčanů, pomohl Hamříkovi autobus odvézt jeho bratr. „Já sám si řidičák na autobus asi neudělám, nechám to na bráchovi. Mám velká auta rád, ale tohle už je asi moc,“ směje se.

Podle Hamříka jde o nejdelší model amerického autobusu a navíc poslední, který se vyráběl s tímto typem masky.

Autobus nepotřebuje podle Hamříka žádné opravy, dvanáct set kilometrů dlouhou trasu domů po jeho zakoupení zvládl bez problému. Jediným jeho omezením je nízká rychlost.

„Je nastavený na přejíždění od domů ke škole. Není tedy rychlý. Jelikož vozil děti, tak je v něm omezovač na cestu z kopce, prostě to brzdí. Nejvíc jsme s ním jeli rychlostí pětaosmdesát kilometrů v hodině,“ popisuje.

Spotřeba? Příjemné překvapení

Příjemným překvapením ale byla pro Hamříka spotřeba vozu. Ta se pohybuje okolo dvaceti litrů nafty na sto kilometrů. Pozitivní byly také ohlasy ostatních Brňanů, kteří žlutý kolos zahlédli. „Psal mi pán, že by se chtěl i s dětmi s autobusem vyfotit. Další člověk mi psal, že podobný autobus zkoušel dříve řídit a kdybych chtěl, tak mi s tím pomůže někam přejet,“ říká Hamřík.

Pro nadšence do veteránů ale nejde o první takový úlovek. „Mám ještě ford F350, to je hasičský pickup, také z Holandska, kde sloužil jako vyprošťovací vůz. Potom k osobnímu užívání mám SUV Ford Expedition, v garáži Harleye a Ford Mercury Cougar,“ vyjmenoval pyšně.

Zálibu v amerických vozech si dle svých slov vypěstoval už v dětství.

Autobus by chtěl zevnitř přestavět a objíždět s ním různé festivaly a srazy veteránů. „Konkrétní projekt ještě zveřejnit nechci, aby se to nezakřiklo. Můžu ale prozradit, že letos na Vánoce chystám s jiným vozem speciální akci v centru Brna,“ láká Hamřík.

Hodnota podobného vozu je podle Hamříka ve Spojených státech zhruba sedm tisíc amerických dolarů.