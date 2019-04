Tentokrát pokračovali v úpravách hřbitova. Na podzim byly posbírané náhrobky postupně rozmístěny zpět do prostoru hřbitova, zatímco při této celodenní brigádě byly postupně zasazeny do země. Pracovat se začalo kolem osmé hodiny ranní, v půl třetí jeden z účastníků spočítal, že už bylo natrvalo usazeno osmdesát devět náhrobků.

To ale nebylo číslo konečné, s prací se končilo až po půl páté. Všem zúčastněným patří velký dík.

Při úpravách bylo nalezeno několik značek s čísly hrobů a spousta rozbitých tabulek, které kdysi oznamovaly, komu hroby patřily. Pro všechny zúčastněné to byla příjemná, ale zároveň smutná práce. Tak trochu nás nutila zamyslet se nad tím, co se na tomto malém hřbitůvku během několika staletí i posledních padesáti let asi událo…

Lenka Augustinová