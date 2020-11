Obavy z nákazy. Zastrašování. Hazard se životy. Šíří se „nesmysl“ o covidu

Dle mnohých statistických ukazatelů je situace ohledně infekční nemoci covid-19 v České republice vážná. Šíření koronavirové nákazy však dávno není jen odbornou záležitostí, medicínské téma stále častěji proniká i do politického boje. Naposledy způsobil pozdvižení opoziční zastupitel Tomáš Vích (Piráti), podle něhož má více než polovina zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 diagnostikován covid-19. Starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) však označil Víchovu informaci za „nesmyslná čísla“.

Úřad Městské části Praha 1 | Foto: Deník/ Dimír Šťastný