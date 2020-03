Jedním z nakažených koronavirovou infekcí v Olomouckém kraji je lékař Fakultní nemocnice Olomouc. Nemocnice již přijala opatření. Byli kontaktováni pacienti a zaměstnanci, kteří přišli s lékařem do styku kvůli karanténním opatřením a odběru vzorů na testování na Covid-19. V Olomouckém kraji bylo do sobotního odpoledne potvrzeno 21 případů onemocnění.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Karanténa, do níž musí 15 lékařů, bude znamenat značný zásah do chodu pracoviště po dobu několika týdnů. Pacienti se však nemusejí obávat, že by na tomto klíčovém oddělení nebyli ošetřeni.