Nákaza nemocí Covid-19 byla zatím prokázána v Domě seniorů Michle, Domově pro seniory Chodov, Nemocnici Sv. Alžběty Na Slupi a Thomayerově nemocnici na jednom z oddělení LDN. Uvedla to včera pražská hygienická stanice. Celkem je izolováno 41 klientů uvedených zařízení, dalších 156 jich je v karanténě a 31 bylo převezeno do nemocnic.

Růžová není situace ani mezi jejich zaměstnanci. Do domácí izolace jich muselo 27 a dalších 64 má nařízenou karanténu. „Došlo k otestování všech klientů i zaměstnanců, aby se nákaza Covid-19 buď vyvrátila, či potvrdila, a mohla být přijímána další navazující opatření,“ uvedl mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.

V Domově pro seniory Chodov, podle reportáže České televize, kde zazněla výpověď anonymní zaměstnankyně, vedení naprosto podcenilo ochranu před nákazou a mimo jiné přijalo i nakaženého 95letého muže, který následně 22. března zemřel v Nemocnici Na Bulovce. Ředitelka domova Ilona Veselá na otázky Pražského deníku dosud neodpověděla.

„V Michli by mělo dojít k vyčlenění jednoho patra, kam by byli umístěni nakažení obyvatelé,“ uvedla radní pro sociální služby Milena Johnová (Praha sobě).

Vedení obou domovů by chtělo své nakažené klienty postupně převážet do nemocnic. Své kapacity již nabídla Nemocnice Na Františku, kterou zřizuje hlavní město. Podle hygieniků by mohli být také někteří nakažení senioři převezeni do Lázní Toušeň spadajících pod Nemocnici Na Bulovce.

„Stále čekáme na pokyn od ústředního krizového štábu. Máme vyčleněno jedno oddělení pro pacienty s koronavirem. K dispozici jsou dvě ventilovaná lůžka a dalších sedm lůžek s kyslíkovou terapií,“ sdělila mluvčí Nemocnice Na Františku Lucie Krausová.

Problém ale může být s lázněmi. Ty jsou totiž zařízené na jiný typ pacientů. „Lázně Toušeň nejsou kapacitně vybaveny na péči o ležící a zcela nesoběstačné pacienty, byť s lehkým průběhem onemocnění,“ uvedl Boublík s tím, že část pozitivních klientů bude muset ve svém zařízení sociální péče setrvat.

Zachrání domovy učitelé?

Domovy seniorů navíc stále hlásí nedostatek ochranných pomůcek i úbytek personálu. Podle radní Mileny Johnové (Praha sobě) by problém mohly vyřešit přesuny pracovníků ze služeb, které jsou nyní uzavřené, a učitelů ze středních zdravotnických a sociálních škol.

„Nyní zjišťujeme možnosti u škol. Do pomoci se už zapojili někteří dobrovolníci z řad jejich studentů, kterým už bylo 18 let,“ řekla Johnová s tím, že také připravuje seniorům psychologickou podporu. „Máme nabídku Městské polikliniky Praha, mohly by se například dělat videokonference s psychoterapeuty. V domově na Chodově sice svého psychoterapeuta mají, ten je nyní ale enormně zatížen,“ dodala Johnová.

Město také své domovy zásobilo ochrannými pomůckami z poslední zásilky, kterou obdrželo během víkendu. S distribucí ochranných prostředků také významně pomáhá dobrovolnická iniciativa Roušky seniorům. Ta za dva týdny rozvezla na 10 tisíc roušek do více než 40 míst.