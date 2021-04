Dlouho to vypadalo, že blížící se rozvolnění protiepidemických opatření se od pondělka 12. dubna nebude týkat Zlínského kraje případně jeho částí kvůli nepříliš zlepšené situaci v nemocnicích, opak je ale pravdou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Vedení hejtmanství na čtvrteční tiskové konferenci po poledni oznámilo, že nakonec přistoupí ke stejným krokům jako ve zbytku republiky. Znamená to mimo jiné, že děti budou moci v omezeném počtu do škol, otevřít by se měly také některé obchody.