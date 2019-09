„Muselo se to stát někdy kolem nedělního poledne. Koně mají viditelně ostříhané hřívy a ocasy, místy opravdu nakrátko. Ten, kdo to udělal, pravděpodobně přilákal koně na jablka nebo pečivo, aby stáli a během krmení je stříhali,“ uvedla zoufalá majitelka koní Kateřina Melicharová.

Nepřiměřené krmení ale odnesla jedna z kobyl i zdravotně. „V následku krmení byla přichvácená, což znamená, že má onemocnění kopyt v následku překrmení. Zažívá neskutečné utrpení, laminitida je velmi bolestivý zánět kopyt a koně v následku toho nemohou ani pořádně chodit, každý krok je pro ně bolest,“ sdělila Melicharová.

Ostříhaní byli tři koně z pěti, dva z nich dle majitelky naštěstí k cizím lidem nejdou. Hříva prý, i když hodně pomalu, časem koním doroste.

NA NÁRAMKY NEBO ČERTY KRAMPUSE

Majitelka si tuto nehoráznost vysvětluje tím, že v současné době se hodně rozmáhá pletení náramků z koňských žíní nebo výroba ocasů pro čerty „Krampuse“. „Je tak možné, že to někdo udělal i za účelem zisku. Případ jsme nahlásili na policii, aby věděli, co se stalo. Ráda bych tak varovala majitele koní z okolí Klatov, aby své koně více hlídali,“ dodala Melicharová.

Podle jednoho z členů profesionální skupiny Krampusů jde o nehorázný čin a neumí si představit, že by toho byl někdo z lidí, kteří se zabývají Krampusy, schopen. „My objednáváme veškerý materiál z Rakouska, takže je to pro mě nepředstavitelné. Neslyšel jsem nikdy, že by někdo šel a ostříhal koně,“ uvedl člen skupiny, který si nepřál být jmenován.