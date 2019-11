„Bronzový meč s jazykovitou rukojetí je datovaný do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, náleží kultuře lužické. Nálezy této kultury jsou ve východních Čechách četné, ale neplatí to o mečích," řekla ČTK Beková. Podle ní v posledních desetiletích nálezů pravěkých mečů není v celé České republice více než pět.

Přesné místo objevu archeologové tají z důvodu ochrany lokality. Při dohledávce našli v místě uložení ještě nýty, které sloužily k uchycení rukojeti meče z organického materiálu a v okolí také bronzové kopí z přibližně stejné doby. „Mohu k tomu říci jen to, že nález je z jižní části Rychnovska, byl učiněn zcela mimo známé lokality," řekla Beková.

Archeologům předal nález spolupracovník muzea, kterému se mečem pochlubil známý. „Tento ojedinělý nález mi byl nahlášen v sobotu večer. Meč byl předán jen o pár hodin později v neděli ráno. Náhodný nálezce původně ani netušil, co má v rukou, ale naštěstí se pochlubil svému známému, který zprostředkoval vše potřebné," uvedla Beková. Podle ní muž, který meč našel, zažádá o nálezné.

Náboženský rituál

Archeologové se kloní k verzi, že meč byl do země uložen při náboženském rituálu. „S největší pravděpodobností jde o tzv. monodepositum, tedy o ojedinělý předmět uložený do země. Pro mladší dobu bronzovou je to typické. Archeologové je vysvětlují buď jako uložení materiálu na horší časy či oběť bohům. V případě nového objevu meče se jedná s největší pravděpodobností právě o votivní dar neznámému božstvu," uvedla Beková.

Dosud poslední podobný objev byl na Rychnovsku zaznamenán v roce 1892 v obci Lipovka, tehdy šlo o železný meč ze starší doby železné. „Bohužel u něj neznáme nálezové okolnosti, které jsou pro archeology stejně důležité jako samotný nález. I tak je tento halštatský meč natolik významným objevem, že je uváděn v archeologickém třídění jako meč typu Lipovka označující podobné nálezy i v rámci Evropy," uvedla Beková.

Meč z Lipovky skončil v Národním muzeu v Praze, nový nález bronzového meče zůstane v rychnovském muzeu.