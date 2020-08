Muž z Táborska podle policejní mluvčí Lenky Krausové totiž oznámil, že nalezl balónek, ve kterém byl vzkaz, který v překladu znamenal, že je někdo držen v zajetí a potřebuje pomoc.

"U textu byla přiložena dokonce i adresa, kde má být údajná oběť v zajetí. Žádná takováto informace nesmí být podceněna, a tak naši policisté cestou skupiny zahraničních vztahů v Petrovicích okamžitě informovali kolegy z Německa, kteří během chvíle vyřídili povolení k domovní prohlídce na uvedené adrese a dům důkladně prohledali. Nenalezli však nikoho zajatého a drženého proti své vůli. Pokud to měl být vtípek, moc se nepovedl," popsala Lenka Krausová.

Pokračovala, že to platí i pro smyšlená oznámení na linku 158. "Pokud se do akce na smyšlené oznámení nasadí síly a prostředky policie, je možné, že vtipálkovi se celý výjezd pěkně prodraží. Policie ČR může totiž náklady na výjezd vymáhat. A to nejdůležitější, v době, kdy policisté vyjedou na místo vymyšleného oznámení, může jít někomu někde jinde opravdu o život," zdůrazňuje mluvčí.