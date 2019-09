Konec ohňostrojů na náměstí vítá třeba Jiří Němec žijící v brněnské Nádražní ulici. „Ohňostroje z centra jsou u nás docela slyšet. Změnu na náměstí vítám. Pravidelně se děje, že tam někdo odpálí petardy třídy, na kterou je potřeba mít průkaz. Nahrazení ohňostroje jinou zábavou určitě ocení domácí zvířata a lidé z centra. Jen se obávám, že ti, kteří mají potřebu oslavovat nový rok petardami, se akorát přesunou jinam a efekt zklidnění oslav nenastane,“ komentoval.

S možností, že zklidnění silvestrovského veselí na náměstí přinese zároveň větší ruch v dosud klidnějších ulicích centra, počítají i brněnští strážníci. „Náměstí Svobody na Silvestra sloužilo jako přirozené shromaždiště, může se stát, že se oslavy nyní více rozptýlí po městě. Pro nás by to znamenalo zvýšený dohled v okolí,“ připustil mluvčí Jakub Ghanem.

Silvestr 2019 v centru Brna

- Letošní novinka: Silvestrovské oslavy na náměstí Svobody budou koordinované, lidé vstupující na náměstí kontrolovaní. Nesmí přinést pyrotechniku ani vlastní alkohol.

- Půlnoční program: Ohňostroj nahradí videomapping nebo světelná show.

- Reakce lidí z centra: Řízení oslav a zákaz pyrotechniky na náměstí vítají, bojí se ale jejího rozšíření do okolních ulic.

Podobný názor mají i zástupci Brna-středu. „Předpoklad, že lidé budou odpalovat pyrotechniku na jiném místě v městské části, je odůvodněný. Proto se účastníme koordinačních schůzek s organizátorem, policisty i strážníky,“ konstatovala mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Odpalování pyrotechniky na jiných místech centra se částečně obává i Dominika Vičíková, která žije v ulici v blízkosti Zelného trhu. „Jestli se ti lidé přesunou na Zelný trh nebo Moravské náměstí, je to pořád přijatelnější varianta, protože je tam volné prostranství. Ale jestli si místo náměstí vyberou pro ohňostroj šest metrů širokou ulici, tak to potěš. Je to nebezpečné a proti zdravému rozumu,“ zmínila Brňanka.

Nepříjemný zážitek

Přesná podoba nové formy oslav na náměstí Svobody ještě není jasná. „Nyní kompletujeme výzvu pro dodavatele. Můžu potvrdit nahrazení ohňostroje jinou zábavou, možný je videomapping či světelná show. V době oslav budou na náměstí fungovat gastro stánky z vánočních trhů, které potrvají do pátého ledna,“ sdělila mluvčí pořádajícího Turistického informačního centra Adéla Nováková.

Na novou formu oslav na náměstí Svobody se těší Dominika Švandová, která do prostoru zavítala o loňském Silvestru. „Bylo to nepříjemné. Když lidé začali házet petardy, raději jsme šli domů,“ prozradila.

Někteří lidé ale novince nedůvěřují. „Jde asi o zbytečné opatření, protože hluk a nepořádek tady stejně bude, jenom se z náměstí Svobody přesune jinam. Navíc, většina lidí z centra toho na Silvestra stejně moc nenaspí, nebo jede mimo Brno,“ řekl Jan Gargulák, který žije v brněnské Masarykově ulici, kousek od náměstí Svobody.