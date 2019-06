Lidé se již v počátcích rozcházeli v názorech, zda je rozumné investovat 10,6 milionu korun do vybudování relaxační zóny v bezprostřední blízkosti místa, kde se sbíhají hlavní dopravní tepny protínající město z jednoho konce Kroměříže na druhý.

Občané nejsou jednotní ani nyní, po dokončení prací. Filipu Štambera se hlavní myšlenka a provedení zamlouvá, s umístění relaxační zóny vedle rondelu už spokojen není. „Je to pěkné, ale posezení na kruháči? To mi přijde nesmyslné. Sám od sebe bych si zde asi nesedl,“ řekl Štambera. „Kdyby to bylo dole u tržnice nebo u Moravy, mělo by to větší opodstatnění,“ dodal.

Naopak Zdence Gorkové lokace nevadí a je z nápadu a provedení nadšená. „Vyrůstala jsem na Kojetínské (ulice navazující na náměstí Míru, pozn. redakce), takže já jsem spokojená,“ nechala se slyšet Gorková. „Ale lidi samozřejmě nadávají,“ poukázala na lavičky usazené kousek od samotné cesty. Hned však dodává, že i zde záleží na úhlu pohledu.

„Kousek dál u gymnázia umístili lavičky také k cestě. Naše babička má 95 roků a ještě donedávna tam sedávala. Někomu to možná nepřijde, ale na stará kolena ji využijí,“ řekla pro Deník. Paní Gorková si zvláště pochvaluje nový vodní prvek, který tryská do vzduchu vodu. „Děti z toho budou mít radost,“ myslí si.

Ležet a pozorovat květinové záhony

Starosta Kroměříže Jaroslav Němec je s novým vzhledem spokojen. „Myslím, že se akce povedla. Věřím, že se nová podoba náměstí bude Kroměřížanům i turistům líbit,“ uvedl Němec. Radniční mluvčí Jan Vondrášek popsal změny, ke kterým v posledních měsících došlo.

„Náměstí Míru krášlí centrální alej kulovitých javorů a kvetoucích záhonů podél cest. Alej vychází ze středového kruhového objezdu a tvoří tak výrazný kompoziční prvek, který vedle prostorové funkce vytváří odclonění od rušné dopravy. Před budovou Justiční akademie je zpevněný prostor s pergolou a kvetoucí alejí podél chodníku,“ vyjmenoval Vondrášek.

Před budovou Justiční akademie, kde je mimo jiné již roky umístěn také památník rumunským vojákům, kteří položili svůj život při osvobozování Kroměříže za druhé světové války, je podél chodníků umístěno také několik laviček. Vedoucí odboru rozvoje města Soňa Mertová vysvětlila, proč byly v těchto místech použity dlouhé lavičky bez opěradel.

„Je možné si sednout i lehnout a pozorovat třeba okolní květinové záhony či jen tak relaxovat. Lavice jsou záměrně umístěny v odlišných prostorách v návaznosti na zpevněné pěšiny a také mimo pěšiny u habrové stěny a v travnaté ploše u záhonu trav a levandulí,“ popsala Mertová. Dodala, že travnaté plochy a lavičky v trávníku budou lidé moci využívat až poté, co trávník dostatečně zakoření.

