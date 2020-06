Nedělní bouře se podle něj v ulicích města obešla bez závažnějších škod. „Na městském úřadě nám jen po bouřce odešla ústředna. Lidé musí úředníkům dočasně volat na mobilní telefony, ale to by mělo být bez problémů. Všechny kontakty jsou na internetu,“ dodal Pilát.

Adamovští hasiči čerpali do nedělního večera na několika místech vodu ze zatopených sklepů. Jako například v prostorách restaurace v A.centru a v sousedním Skalním sklepě. „Ze zatopeného podjezdu pod tratí u tenisových kurtů jsme pak vyprošťovali jedno auto. Řidič se tudy snažil projet, ale uvízl v hluboké vodě,“ dodal šéf adamovských hasičů Petr Kupka.

Podle jednatele společnosti AVUS Jiřího Ondráčka, která v centru města vlastní komplex A.centra se supermarketem, drogerií, byty a restauracemi, počítají škody v řádu několika set tisíc korun. „Pod vodou byly sklepní prostory v restauracích a parkoviště plné bahna. Jak tomu předejít? Byla to mimořádná událost, kterou místní nepamatují. Když se obchodní centrum stavělo, společně s městem jsem udělali vpusť s potrubím pod železniční tratí. Ta ale nebyla schopná taková kvanta vody z okolních kopců pobrat. Až se bude podjezd kvůli rekonstrukci trati přestavovat, dáme připomínku na zvýšení kapacity odtoku vpusti. To je ale asi tak všechno, co můžeme udělat,“ dodal Ondráček.