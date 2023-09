Po policejním zásahu už nejsou žádné památky. Lidé však nezapomněli a hned první žena, kterou reportér Deníku oslovuje na ulici dobře ví, co se tady o necelých čtyřiadvacet hodin dříve odehrálo . „Vůbec mi to nepřipomínejte. Ve středu jsem tudy šla chvíli před tím, než se to stalo. Úplně se mi z toho svírá žaludek,“ popisuje své pocity ve čtvrtek odpoledne důchodkyně, zatímco v ruce drží tašku s nákupem.

Zamyšleně vypadá i opodál stojící muž. „Mám dceru v páté třídě, která odsud každý den jezdí do školy. Dneska ji vezla žena autem. Nevím, kdy ji zase pustíme samotnou. Máme strach. Nejenom my, ale i ona. Dokud se bude bát, tak sama šalinou určitě nepojede,“ říká muž v saku, zatímco vyhlíží tramvaj.

Policejní pásky, kterých ve středu byla plná ulice, jsou už pryč. Při pozorném pohledu jsou ale na dlažbě chodníku ještě pořád vidět stopy po napadení. Jen o pár kroků dál stojí tmavě zelený stánek s ovocem a zeleninou. Mladá prodavačka uvnitř zrovna váží bedýnku jahod.

„Já tady ve středu nebyla, ale ten strach je tady dneska znát. Lidé o tom mluví, bojí se. Hlavně ráno, když děti šly do školy, to bylo nejhorší. Škola je hned tady za mnou. Na dětech byl ten strach vidět fakt hodně,“ popisuje mladá žena čtvrteční atmosféru.

Zdroj: policie

Po chvíli se k ní přidává muž, který s ní seděl uvnitř. Vychází ven, sedá si na prázdnou bedýnku a zapaluje si cigaretu.

„Když se to stalo, byl jsem zrovna uvnitř. Vyběhl jsem, až když lidé venku začali křičet, ať někdo zavolá sanitku,“ začíná muž rozhovor s reportérem Deníku. Stánek tady provozuje už dlouhou řadu let.

Policisté i záchranáři podle něj byli na místě za několik minut. „Vyšetřovali to pečlivě až do sedmi večer. Dokonce to tady i na chvíli vyklidili a dělali rekonstrukci s kamarádkami té napadené holky,“ rozpovídal se stánkař o středečním dramatickém odpoledni.

Vysoká kriminalita

Podle něj je situace v okolí zastávky a jeho stánku špatná už delší dobu. „Hlavně támhle se schází spousta feťáků. Údajně si mají tady v Juliánově někde kupovat pervitin. Nejhorší to bývá nad ránem a večer,“ pokračuje muž a ukazuje při tom na lavičky u tramvajové zastávky.

Muž, který útočil, se podle stánkaře v ulici pohyboval už několik dní. „Potloukal se tady od minulého týdne, dřív jsem ho neviděl. Motal se po chodnících a něco si pro sebe mumlal. Slyšel jsem, že ho odněkud pustili. Naštěstí ho pak nějaký muž chytil a policajti ho hned odvezli,“ líčí dramatické chvilky stánkař a potahuje při tom ze své cigarety.

Vysoká kriminalita je podle něj na místě běžná. „Všechny nás tady už několikrát vykradli. Dřív jsem tady míval lednici na nápoje, ale museli jsme ji zrušit. Byla co chvíli vypáčená a prázdná. I tady vedle musí všechno hlídat a na noc pečlivě zamykat. Kolegům v tom stánku feťáci dokonce přespávali,“ vzpomíná s vážnou tváří muž od zeleniny a ukazuje při tom na vedle stojící stánek s oblečením.

Na místě by podle něj mohlo být mnohem bezpečněji. Policisté ani strážníci tam ale podle něj moc nehlídkují. „Sem tam tudy projede policejní auto, ale to je tak všechno. Že by sem chodili situaci kontrolovat, to ne. Když už tady výjimečně jsou, tak spíš pokutují chodce, kteří jdou na červenou. Těch feťáků si moc nevšímají,“ pokračuje ve vyprávění stánkař.

Takto to na místě vypadalo den po útokuZdroj: Deník/Jiří Kostka

Byly ale podle něj doby, kdy bylo v okolí relativně bezpečno. „Jednu dobu sem chodila skupinka mladých policajtů, kteří chytali zloděje rovnou při krádežích. Honili je po ulici a hned nám ty ukradené věci vraceli. Pak ale najednou zmizeli a od té doby je to tady horší a horší. Snad s tím někdo něco konečně udělá. Moc tomu ale nevěřím,“ zakončuje muž skeptickým hlasem rozhovor a hasí při tom nedopalek své cigarety.

Muži hrozí výjimečný trest

Muže, který nožem školačku zranil, podezřívají kriminalisté z pokusu o vraždu. Násilníkovi hrozí až výjimečný trest. Dívka skončila v nemocnici. Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá ve čtvrtek dopoledne ČTK sdělila, že dívka je stabilizovaná na jednotce intenzivní péče.