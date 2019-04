„V této fázi prověřování hrozí pachateli trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Ve věci nadále probíhá intenzivní šetření a budeme provádět další nezbytné úkony, vedoucí k řádnému objasnění případu,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Kriminalisté nevyloučili ani to, že s ohledem na další získané poznatky dojde ke změně či rozšíření právní kvalifikace o jiné trestné činy.

Na pět romských dětí zaútočil v neděli v podvečer v parku v Lipníku muž se ženou. Muž měl podle očitých svědků incidentu bít děti pěstí do obličeje a do hrudníku, jedno měl dokonce kopnout do hrudníku.

„Rodiče zajistili dvěma dětem ošetření v nemocnici, kdy jedno bylo jednorázově ošetřeno a druhé zůstalo na pozorování,“ doplnila Miluše Zajícová.

Kvůli útoku se sešli v úterý na společné schůzce zástupci vedení města, republikové a městské policie, ale i krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a zástupci nízkoprahového zařízení charity pro děti a mládež Fénix, které pracuje s romskou komunitou.

Město v souvislosti s incidentem posílí hlídky, které budou pravidelně dohlížet na okolí škol a parky.