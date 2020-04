Nejohroženější skupinou obyvatelstva v době pandemie onemocněním covid-19 jsou senioři. Domovy seniorů proto podléhají striktním nařízením a předpisům ze strany vlády, krizového štábu a ministerstva zdravotnictví. Dostát však nařízení, aby měly všechny seniorské domovy vyčleněny pokoje či sociální zařízení a další prostory pro lidi s podezřením na nákazu koronavirem, však všechny domovy nedokážou.

Domovy pro seniory by měly počítat s izolací deseti procent lůžek. To je však často kvůli plné obsazenosti či prostorovému uspořádání neproveditelné. „V současnosti je to pro nás nemyslitelné. Domovy jsou zcela naplněné. Desetiprocentní volné kapacity, kterou bychom mohli využít pro vznik izolace, by bylo možné dosáhnout jen v případě, že se nebudou po zemřelých klientech přijímat druzí. Ale to není otázka pár dnů,“ hodnotí současný stav ředitelka Sociálních služeb v Uherském Hradišti Marie Fremlová.