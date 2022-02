"Chceme dostat rodiny k ukrajinské západní hranici. Je to stresová situace, protože zůstaly uvězněné ve velkých městech. Lety byly zrušeny jako první, nyní už nefunguje ani železnice a komplikace na Ukrajině nastávají i při cestě autem. Kyjevem, Charkovem či Chersonem zní neustále sirény a lidé neví, co bude. Je to stresující. Některé z mých ukrajinských kolegyň jsou zde samy. Šly za prací a mají doma děti. Nesou to velmi těžce. Je to citlivé a velká tragédie," říká Kuzminskyi. Všichni jsou rádi za to, že doposud funguje telefonické a někde i internetové spojení s rodinami.

Hovor přerušuje další telefonát. Kolega lékař ze sokolovské nemocnice nabízí místnost ve svém domě pro rodinné příslušníky ukrajinských zdravotníků. "Moc děkuji, nesmírně si toho vážím. Ani nevíte, jak moc to pro nás znamená. Když bude potřeba, ozvu se. Prozatím ale uvízli na Ukrajině," říká Kuzmynskyi. Doplňuje, že telefon s nabídkami pomoci mu drnčí od ruského vpádu na Ukrajinu. Je to prý obrovská podpora. Další kolegové nabízejí svými auty odvoz příbuzných z hranic až do Sokolova. Na pomoc přispěchalo i město.

"Jsem nesmírně ráda, že zastupitelé jednohlasně souhlasili s uvolněním částky 1 milion korun na krizové řízení. Finance mají pomoci dostat se rodinám ukrajinského zdravotnického personálu naší nemocnice do Sokolova. Jsme připraveni nabídnout jim i 23 bytů," řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

"Vedení města mě pozvalo a rád jsme pozvání přijal. Je to neskutečná pomoc. I jim moc všichni děkujeme za podporu a pomoc. Stále jednáme o tom, jak pomoci rodinám. V pátek měla být na cestě první rodina, další dvě by měly být připraveny, uvidíme, co bude. Snad to dobře dopadne," říká lékař. Zároveň ubezpečuje, že ačkoli prožívají to, co prožívají, svou práci se snaží dělat všichni na 100 procent.

V sokolovské nemocnici pracuje podle ředitelky Jitky Bureš Samákové 21 lékařů z Ukrajiny, z toho je 10 žen. Ve zdravotnické personálu je zde pak dalších 20 ukrajinských zaměstnanců. "V médiích se mluví o branné povinnosti ukrajinských mužů. K nám zatím podobný požadavek nedorazil. Pokud se něco podobného stane, budeme situaci samozřejmě řešit," řekla. Její slova potvrdil i samotný lékař. "Prozatím nic nevíme," říká.

O samotném vpádu ruských vojsk říká, že nikoho z nich nenapadlo, že k němu nakonec přeci jen dojde. Označil ho jako brutální útok Ruska na svobodnou demokratickou zemi. Lékaře zároveň mrzí, že západ nepostupoval vůči Rusku tvrději. Zmiňuje především mnohem tvrdší ekonomické sankce.

POSTUP BOJŮ: Ostré střety v Kyjevě. Ukrajinskými městy zní sirény

"V nouzi poznáš opravdového přítele. Solidarita tady v Sokolově a v celých Čechách je obrovská. Češi nás chápou mnohem lépe. Sami ví, co je v minulosti ze strany Ruska potkalo a jak dlouho se ruská vojska u vás roztahovala. Je zde velké nebezpečí, že Ukrajinou to neskončí. Putin se bude roztahovat dál," říká.

Na otázku, co ho nejvíce překvapilo, dodává, že za prvé to byl brutální vpád ruských vojsk. A za druhé fakt, že je mnoho Ukrajinců, kteří i přes zoufalou situaci odmítají svou vlast opustit. A spolu s nimi pevně věří v to, že Ukrajina nepoleví a v nerovném boji proti mnohonásobné přesile nakonec zvítězí a uhájí svou nezávislost.