Naštvalo je, že jsou spojováni se stavěním komínků a věžiček z kamenů v okolí Sněžky a na dalších místech Krkonoš. Proto se rozhodli, že jako první na světě postaví speciální hřiště pro stone balancing. Během tří měsíců letošního roku tento plán zrealizovali čeští průkopníci vyvažování kamenů Rudolf Novák a Jan Macek z Trutnova, balancéři z umělecké skupiny Zkamenělí.

Ideu nosili v hlavě tři roky. „Je to první hřiště pro vyvažování kamenů na světě. Vzniklo jako reakce na to, že jsme spojovaní s komínkováním kamenů na hřebenech Krkonoš a v korytech řek,“ říká Jan Macek. „Lidé nás začali spojovat s tím, co se děje v Krkonošském národním parku. Hodně nás to štvalo a přemýšleli jsme, jakým způsobem odpovědět. Proto nás napadlo vybudovat hřiště, kde budou ideální podmínky, jak začít balancovat,“ přibližuje Novák.

„To, co se děje na horách, odsuzujeme. Je to hrozná prasárna, je to neekologický přístup k přírodě,“ zdůrazňuje Jan Macek.

Současné balancování je o trpělivosti, kreativitě a hlavně relaxaci. Ve stone balancingu se pracuje s tvarem kamene, gravitací a trpělivostí. Na hřišti v Mladých Bukách je rozmístěno 12 dřevěných špalků, které slouží jako židlička, a 12 pískovcových kamenů, které slouží jako základ pro skulpturu. Hřiště v Sejfech je otevřené celoročně bez omezení.

„Stejně jako legální graffiti plochy pomohly kdysi výrazně k omezení vandalismu nejen v českých městech, tak u tohoto hřiště věříme, že by mohlo přispět k omezení devastace naší přírody neodborným a necitlivým balancováním,“ vysvětlují Macek s Novákem.

Proti fyzice

Moderní balancování má podle nich pramálo společného se stavěním primitivních věžiček a komínků v korytech českých řek a na hřebenech hor. „Těmto stavbám říkáme s despektem opičí věže. Stačí postavit jednu a během chvíle jsou jich po okolí stovky. Lidé se totiž rádi opičí a mnohdy tak nevědomky poškozují přírodu. Kameny, které vyzvedávají z řeky, jsou totiž domovem desítkám živočichů, kteří jsou následkem takového chování odsouzeni k záhubě,“ popisuje Macek.

Tomu se podařilo sestavit kameny až do výšky 3,5 metru. „Tam mi už končily štafle,“ usmívá se. "Stavíme kameny do hodně nepravděpodobné polohy. Lidé se ptají, jestli jsme je něčím slepili nebo svázali drátkem. Vypadají hodně nelogicky a proti fyzice. Je to o trpělivosti a kreativitě," říká.

Rudolf Novák ho doplňuje: „Tohle umění nemá strop. Můžete postavit dva kameny na sebe, ale i sto. Počet není důležitý. Podstatné je, aby skulptura vypadala co nejneuvěřitelněji. Stačí mi vzít si pět kamenů a postavit z nich šílenost. Celé je to o fyzice, gravitaci a tvaru kamenů.“

Vyvažování kamenů je rozšířené po celém světě. Věnují se mu lidé v Kanadě, Itálii, Španělsku či Indonésii. Specifický styl mají Japonci. Ti vždy zasadí základní kámen nejprve do květináče, odkud pak balancují s dalšími kameny.

Jak postavit kámen na špičku?



Najděte si jeden kámen, na kterém je hodně prasklin a nerovností, a druhý delší s oblou špičkou. První položte na pískovcový podstavec tak, aby se skoro nepohnul, jestliže na něj budete shora vyvíjet tlak prstem. Potom si vezměte druhý, oblý kámen a špičkou ho postavte na první. Pomalým otáčením hledáte tři opěrné body na spodním kameni. Jestliže je najdete, stačí vyvážit těžiště a máte to.