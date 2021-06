Růžový a modrý salonek v interiéru libochovického zámku obsadil v těchto dnech filmový štáb zahraniční produkce. Pořizuje tam záběry k novému seriálu Nebezpečné známosti (Dangerous Liaisons), jehož předlohou je stejnojmenný román francouzského spisovatele Choderlose de Laclose z 18. století.

Zámek Libochovice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Kromě dobových pokojů pojmenovaných podle barvy použitých tapet se některé scény točí také na nádvoří a částečně i v parku. Kastelánka zámku v Libochovicích Michaela Prokopová potvrdila, že právě oba zmíněné salonky jsou mezi filmaři, kteří na zámek zavítají, nejvíce oblíbené. „Štáb tu bude pracovat až do 14. června. Proto jsou také vnitřní prostory pro návštěvníky uzavřené. Lidé ale mohou zavítat do zámecké zahrady, parku nebo skleníku, kde je až do této neděle k vidění výstava kaktusů a sukulentů,“ přiblížila Prokopová.