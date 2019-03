„Výrobě šperků se věnuji osm let. Původní profesí jsem floristka a už ve škole, když jsme dělali svatební kytice, různé brože nebo korsáže, začaly mě tyhle věci bavit. Pak jsem tvořila při mateřské a teď zkouším, jestli bych se výrobou šperků dokázala živit. V Novém Městě nad Metují jsem si na náměstí na zkoušku otevřela maličký krámek, tak uvidíme. Jinak kromě fler trhů jezdím i po jarmarcích, hlavně dobových na hradech a zámcích, a také prodávám přes internet,“ přiblížila Jana Doskočilová.

Výroba kupříkladu přívěsku na krk zabere v průměru hodinu až hodinu a půl. „Když jsem začínala, trvalo to samozřejmě déle, hodně věcí jsem se postupně naučila. Třeba i to, že je nesmysl snažit se zachytit zapnutou pájku padající ze stolu. To jsem pak docela dlouho jezdila na převazy,“ zavzpomínala dnes už s úsměvem Jana Doskočilová.

Mladá žena podle svých slov preferuje tvorbu přívěsků, prstýnků i náramků, zatímco náušnice příliš nemusí. „Mám problém udělat dvě naprosto totožné, takže k nim moc netíhnu. Zato u přívěsků ve vždycky vyřádím,“ prozradila Jana Doskočilová.

Někdy jde práce od ruky, jindy ne

Zajímavý je i její poznatek, že šperky se ani po letech praxe nedají „sekat jako Baťa cvičky“. Některý den se daří a práce jde od ruky, jindy je to pravý opak. „Také jsem vypozorovala, že se do toho nějak promítá energie těch kamenů – například loni jsem nezpracovala jediný křišťál, protože jsem do toho neměla chuť, a když už jsem se přinutila, nešlo mi to. Letos jsem sedla a dělala jeden šperk s křišťálem za druhým,“ sdělila tvůrkyně šperků.

Zákazníky pochopitelně zajímá, jaký kámen se k nim nejlépe hodí, například podle znamení zvěrokruhu, který by jim mohl prospět při různých neduzích či jaké se dají nejlépe kombinovat, anebo naopak společně raději nenosit.

„Takový „tahák“ tady také mám, když se někdo chce podívat. Nejlepší ale je, když člověk kámen vezme do ruky, prohrábne se jimi v misce, prostě dá na svoji intuici, protože na každého energie drahých kamenů může působit jinak. Například hematit je docela silný kámen, takže hodně vnímavému člověku se z něj může točit hlava, zatímco jiný si ničeho nevšimne,“ dodala Jana Dospíšilová.