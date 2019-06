Ochránci zvířat bijí na poplach. Plzeňský kraj je plný nástrah s jedovatým karbofuranem. Ač je tato látka už několik let zakázána, stále zabíjí. Obětí jsou draví ptáci včetně chráněných luňáků či orlů mořských, ale i psi a další zvířata. Ohroženi jsou i lidé. Podle odborníků je jen otázkou času, kdy nástraha zabije například malé dítě.

„Je konec legrace. Není to záležitost ostrůvkovitá, ale celoplošná. Návnady otrávené karbofuranem se nacházejí všude. Většinou jsou směřované na vydru, lišku a podobné predátory. Ale protože se k tomu používá újeď, tedy mrtvá návnada, a je to položené v krajině, tak to najdou orli nebo luňáci, kteří jsou mrchožrouti, a následně uhynou. Jde ale i o další – straky, krkavce, lišky, kočky. Ohroženi jsou i vlci, rys. Polévková lžíce stačí, aby zabila dospělého člověka. Je velmi reálné nebezpečí, že se někdo otráví,“ varoval Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.

Karbofuran je prudký, velmi rychle působící jed. Používal se v zemědělství jako pesticid, nyní je zakázaný. Není možné ho ani legálně koupit. Otrávený živočich umírá během několika minut v silných křečích.

Jedovaté nástrahy se našly či zabíjely v poslední době na mnoha místech kraje – na Klatovsku, Domažlicku, na různých místech Plzeňska, na Tachovsku. Milovníci přírody jsou z toho zdrceni. „Nedávno dva orli mořští na Rozvadovsku a nyní jsou to luňáci,“ posteskl si letitý ornitolog a znalec ptačí říše Karel Machač z Tachova.

Čtyři mrtví orli

Policie v Plzeňském kraji se ale letos zabývala jen dvěma případy, kdy šlo s největší pravděpodobností o otravu karbofuranem. „Prvním v dubnu, kdy někdo kladl návnady v okolí Zruče-Sence. Pozřeli ji pes plemene russel teriér a liška obecná, oba uhynuli. Případ byl odložen, neboť pachatel nebyl vypátrán,“ informovala krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Dodala, že druhý případ je čerstvý. U Nýřan uhynuli na otravu krkavec velký a luňák červený, oba zvláště chránění.

Jedním z nejvíce postižených míst v republice je podle Makoně Horažďovicko a jeho okolí. V březnu byli nalezeni dva uhynulí orli mořští u vesničky Mečichov, ležící jen několik kilometrů od Horažďovic. „Pitva potvrdila, že oba ptáci uhynuli na zakázanou látku karbofuran,“ potvrdila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková s tím, že po pachateli se stále pátrá. „Krátce poté byli nedaleko na Strakonicku nalezeni další dva mrtví orli,“ upozornil Makoň.

Trest dosud nepadl

Podle ochránců přírody je velkým problémem, že za trávení zvířat, a to i státem chráněných, nikdo nepyká, ač jde o trestnou činnost. A ač všichni tuší, kdo za útoky karbofuranem stojí. „Dodnes neznáme jediný případ, kdy by byl za trávení někdo soudně potrestán. U některých travičů policie případy zdokumentovala a předala soudu, ale ten důkazy shledal jako nedostatečné,“ posteskl si Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

„Hovoří se o tom, že některé případy otrav z poslední doby má na svědomí majitel rybníků, který líčil návnady na vydry, ale policie mu nic nedokázala. Alespoň zatím. A podobných případů je více. Podle mého názoru se ale nechce a ani to technicky nejde, protože to by museli potrestat půlku republiky,“ konstatoval Makoň. Ten je přesvědčen, že kdyby se podařilo dostat nějaký případ k soudu, který by za něj uložil nepodmíněný trest, šlo by o zásadní zlom, jenž by mohl situaci změnit k lepšímu. „Tyto případy jsou podceňované, přehlížené a dokud se neotráví člověk, zřejmě se nic zásadního dít nebude,“ uzavřel Makoň.