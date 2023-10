Majestátní hrobka rodu Dietrichštejnů totiž nebyla na jihu Moravy jedinou, kterou československý stát po roce 1945 zkonfiskoval. Pietního místa v podobě klasicistní hrobky ve Vranově u Brna, v níž bylo od roku 1627 pohřbeno na pět desítek členů knížecí rodiny, se museli vzdát také Lichtenštejni.

Nabízí se proto nyní otázka, zda zástupci šlechtického rodu, který v českých zemích panoval téměř devět se let, nyní přece jen nenapadnou její vlastnictví u tuzemských soudů. Šanci by totiž podle Stanislava Balíka, emeritního soudce Ústavního soudu a nynějšího děkana Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, měli.

Soud zamítl žalobu Lichtenštejnů: Zámky ve Valticích či Lednici zůstanou státu

„Pokud by skutečně žalobu Lichtenštejni podali, nejspíš by skončila stejně jako v případě Dietrichštejnů. Ostatně je zde již ústavní nález ohledně hrobky rodu Schwarzenbergů (na začátku roku 2009 dědička hlubocké větve šlechtického rodu Alžběta Pezoldová vyhrála soudní spor o schwarzenberskou rodinnou hrobku v Domaníně u Třeboně, nárok jí potvrdil jindřichohradecký okresní soud, který původně určovací žalobu zamítl, ale právě Ústavní soud všechny rozsudky v této kauze zrušil, pozn. redakce). Těžko lze předpokládat, že by se judikatura posunula jiným směrem, a že by případný spor v případě Lichtenštejnů dopadl jinak,“ domnívá se Balík.