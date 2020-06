ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Na začátku byl zřejmě dobře míněný záměr, v praxi ovšem naštval řadu rodičů. Aby se děti před školou nepotkávaly, nezačíná vyučování všem v osm hodin, ale jednotlivé skupiny ho mají odstupňované. Před budovou musejí být přesně na čas a učitel si je pak odvede. Takto to funguje ve většině státních základních škol v metropoli.

„Ke škole přijedeme v 7:35, kdy má nástup jedno dítě. S dalším pak čekám v autě do osmi, než smí také dovnitř. Teprve potom mohu jet do práce,“ svěřila se redakci čtenářka, jejíž děti navštěvují školu v Libni. A rozhodně není jediná. Stejnou zkušenost má i matka dvou dětí ze Strašnic. „Syn chodí na 7:30 a dcera na osmou, aby se náhodou nepotkali. I na oběd chodí po skupinách, takže na ně čekám dvakrát tak dlouho než normálně,“ postěžovala si žena.

Pokyn z vyšších míst

Na vině však v tomto případě nejsou školy. Musely se přizpůsobit pravidlům daným státem. „Aby škola dodržela všechna metodická doporučení z ministerstva školství a zdravotnictví, není schopna splnit veškeré představy rodičů. Vše je o domluvě, vše se dá řešit,“ uvedl ředitel školy na Lyčkově náměstí v Karlíně Jan Korda. I v této škole mají žáci nástup rozdělený na několik etap. Korda doplnil, že žádný rodič se na něj zatím kvůli příchodům neobrátil.

Jiný přístup zvolili ve škole na náměstí Jiřího z Lobkovic v Praze 3. „Skupiny přicházejí ke škole v jeden čas, pouze vstupují do školy postupně, vše se zvládá vcelku rychle,“ vysvětlila ředitelka Naděžda Hrebíková.

Poplach kvůli zvýšené teplotě

Premiéru už si někde odbyly i izolační místnosti, které musela každá škola zřídit. Zvýšenou teplotu naměřili ve středu jednomu dítěti ze ZŠ Bílá v Praze 6. Jeho spolužáci proto zůstanou doma, dokud nebude znám výsledek testu na koronavirovou infekci. Podobnou zkouškou už si prošla i škola na náměstí Jiřího z Lobkovic. „U jednoho žáka jsme museli přistoupit k izolaci a dalším preventivním opatřením z důvodu zvýšené teploty. Lékař ještě téhož dne určil jako příčinu jiné onemocnění než covid-19,“ oznámila ředitelka.

Děti se hlídají navzájem

Do škol dochází přibližně 60 procent žáků prvního stupně. Radost jim udělalo hlavně shledání se spolužáky. „Děti se snaží dodržovat bezpečnostní pravidla. Samy občas upozorní na to, že někomu v zápalu výuky spadla rouška nebo že by si měly po návratu z venku dezinfikovat ruce,“ popsala náladu ve třídách ředitelka Scio školy ve Stodůlkách Monika Kohoutková. Zmínila, že i přesto děti vnímají roušky jako omezení. „Svěřily se mi, že vlastně neví, zda vidíme, že se na spolužáky usmívají,“ dodala Kohoutková.

Podle oslovených ředitelů zatím učitelé paralelní výuku ve třídách i online zvládají. Někteří kantoři pouze přesunuli hodiny, kdy se s nimi mohou děti spojit on-line. Jinak jim posílají stejné zadání, kterému se věnují ve třídě.