Dalších deset milionů by podle Třetiny měl poskytnout Jihomoravský kraj. Jeho zastupitelé budou jednat příští týden ve čtvrtek. „Zbylé miliony se budeme snažit hledat ve spolupráci s ministerstvem kultury,“ dodal Třetina.

O tom, zda se plátna do Krumlova vrátí, budou jednat také zastupitelé pražského magistrátu. Praha předběžně na návrat pláten do Krumlova kývla, ale s podmínkami. „Hlavní město hledá krátkodobé i dlouhodobé řešení pro umístění Slovanské epopeje. O krátkodobé umístění má významný zájem i Moravský Krumlov. Tomu Praha nabídla čas do konce dubna, aby vyřešil financování nutné pro možné vystavení v místním zámku. Za současných podmínek totiž není možné v zámku takto cenné dílo vystavit a navíc by jej v takovém prostoru ani nebylo možné pojistit,“ sdělil před časem mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Pokud Moravský Krumlov potřebné finance v řádech desítek milionů získá, metropole chce pokračovat v jednání o vystavení dvaceti obrazů od Alfonse Muchy.

V Moravském Krumlově by podle mluvčího magistrátu byly obrazy vystaveny pouze po dobu zhruba pěti let, což by určovala dohoda mezi městy a Johnem Muchou. „K jejich zapůjčení bude nutný také souhlas pražské rady a schválení zastupitelstvem. Představitelé hlavního města zároveň v tuto chvíli hledají možnosti, kde v Praze by mohla být Slovanská epopej dlouhodobě vystavena,“ dodal Hofman.