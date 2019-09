Bývalé restaurační prostory můžou v budoucnu sloužit třeba jako zázemí a informační středisko při kandidatuře Brna na Evropské hlavní města kultury.

Restaurace Bohéma se do paměti návštěvníků vryla hlavně díky přítomnosti známých osobností, které tam chodily po nebo mezi představeními. „Spousta z nich tam šla už po prvním dějství. V osmdesátých letech to byl podle mého názoru jeden z nejlepších podniků. V paměti mám zejména vysokého číšníka, který držel velký mlýnek s pepřem. Všem, kteří si objednali tatarák, doplňoval koření do jídla,“ zavzpomínal Brňan Miroslav Krejčí.