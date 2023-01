Sedm měsíců vozily cestující Osoblažskem autobusy místo vlaků. Výluka měla skončit 26. ledna 2023. Vlaky sice ve čtvrtek Osoblažkou několikrát projely, ale po pár hodinách je zase nahradily autobusy. Vypadá to na poruchu lokomotivy.

První dva páry spojů odjely do cílové stanice bez problémů. Pak ale posádka vlaku zjistila, že čerstvě opravená lokomotiva z padesátých let při jízdě do kopce nějak podezřele zpomaluje. Nejdřív to přičítali náročným zimním podmínkám a špatné přilnavosti kol při stoupání na vlhkých zasněžených kolejích. Protože se ale podobné problémy projevily i mimo stoupání, zdá se, že chyba bude spíš v lokomotivě.

Na úzkokolejku Osoblažku se vrátila opravená lokomotiva

České dráhy jen pár hodin po obnovení provozu na úzkokolejné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha znovu ohlásily cestujícím náhradní autobusovou dopravu. České dráhy to oznámily prostřednictvím svých webových stránek.

„Bohužel došlo k poruše lokomotivy. Časový odhad odstavení zatím není k dispozici,“ potvrdil člen představenstva Českých drah Jiří Ješeta deníku Zdopravy.cz.