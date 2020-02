Návratu mariánského sloupu už nic nebrání. V pondělí začne archeologický průzkum

/FOTOGALERIE/ Po víkendu začnou práce na stavbě repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zřejmě už v pondělí začne archeologický průzkum, následovat budou práce na základně a od konce dubna do poloviny září by se na ni měl usazovat sloup s Pannou Marií. Novinářům to řekl autor repliky, sochař Petr Váňa. Dodal, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie.

Akademický sochař Petr Váňa s modelem Mariánského sloupu v poměru 1:10. | Foto: DENÍK/Jiří Koťátko

