„Už nechci psát další knihy, je to dost těžká práce. Dvě jsem napsal, vyšlo také několik knih rozhovorů. Abych se pochlubil, Jak jsem se mýlil v politice byl bestseler roku. A to je další důvod, proč nechci psát další knihu. Třeba by nebyla tak úspěšná. Každý autor je trochu ješitný,“ přiblížil zaměstnancům chemičky, proč už se do další literární tvorby neplánuje pustit.

Ale i na politiku došlo, jedna z přítomných žen chtěla vědět, co prezident považuje za své největší úspěchy v politice. To je potřeba podle Zemana rozdělit do tří fází – na šéfa opozice, na fázi premiérskou a fázi prezidentskou. „V té první považuji za největší úspěch, že se dostala sociální demokracie ze sedmi procent voličské podpory na 32 procent a mohla sestavovat vládu,“ vyzvedl Zeman své působení v době, kdy ČSSD byla v opozici.

V premiérském období považuje za velké úspěchy vznik krajů nebo profesionalizaci armády. „Díky tomu nemusí tisíce mladých mužů na dva roky na vojnu,“ vysvětlil přínos profesionalizace armády prezident. V době, kdy vznikala profesionální armáda, ale trvala základní vojenská služba už jen jeden rok. Návrh na zrušení povinné vojny navíc prosadila až následující sociálně-demokratická vláda Vladimíra Špidly na podzim 2003.

Za úspěch považuje Zeman také privatizaci bank.

„Co se týče funkce prezidentské, říká se sice, že je to funkce ceremoniální, ale já jsem někdy obviňován z toho, že z našeho politického systému dělám poloprezidentský systém. Občas trochu někde zasáhnu, občas se někde přimluvím. Ale společným jmenovatelem je hájení českých národních zájmů,“ vysvětlil svůj pohled na výkon nejvyšší funkce v zemi Miloš Zeman.

Návštěvy významných továren

Pro Zemana to nebyla první návštěva významné továrny na Děčínsku. Jeho tým vždy vybírá společnosti, které ve svém oboru hrají významnou roli a jsou zároveň velkým zaměstnavatelem.

V minulosti například navštívil ve Varnsdorfu firmu TOS, která se specializuje na výrobu obráběcích strojů mířících do celého světa.

Na Šluknovsku přivítali prezidenta i ve firmě STAP Vilémov vyrábějící stuhy nebo v provozu nožířské legendy Mikov Mikulášovice, kde kromě běžných či vojenských nožů vyrábějí také známou rybičku. V Děčíně kromě Chemotexu v minulosti navštívil také továrnu na zpracování bylinek Valdemara Grešíka v Bělé. Ta se kromě výroby čajů nebo kapek věnuje ovocnářské výrobě, jako jsou mošty, křížaly nebo džemy.