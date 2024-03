Zatímco v mnohých českých domácnostech vládly o Mezinárodním dni žen karafiáty a další rozličná květena, tak v útrobách pražského výstaviště PVO Expo se náklonnost k něžnému pohlaví vyjadřovala provazy, důtkami, koňskými postroji, robertky a parfémy s feromony. Konal se zde totiž Erotický veletrh. Ani na muže se však nezapomnělo. Sál byl různých šidítek plný. A nad tím vším se, kromě erotického odéru, vznášel i duch nastupující erotické módy – uměle inteligence a robotů.

Erotitký veletrh v Praze | Video: Deník/Petr Vaňous

Pojem „vyhodit si z kopýtka“ bude mít pro mnohé návštěvníky Erotického veletrhu 2024 zcela jiný význam. Někteří se právě v útrobách výstaviště PVA EXPO setkali s jednou z mnoha odnoží erotických hrátek – ponny play.

„Zatím jsem to viděla jen na videu, ale s přítelem máme rádi BDSM hrátky a asi si k našim poutám a roubíkům pořídíme i postroj. Jen na těch botách nevím, jak budu chodit,“ rozpovídala se u stánku s koňskými erotickými postroji a botách s kopytem místo podrážky jedna z návštěvnic.

Její kroky poté směřovaly k nedalekému stánku firmy Naughty Harbour, která má již několik let v Praze první nevěstinec s umělými pannami. Než však ke stánku s realistickými pannami a jedním panákem dorazila, musela se s úsměvem vyhnout dvojici ženy a muže, u které bylo jasně poznat, kdo nosí doma kalhoty. A nejen je. Dívka v sexy přiléhavém oblečku si totiž svého přítele vedla na obojku.

Pak už ženiny oči spočinuly na dívkách a jednom muži na pohovce. Musela si na ně však sáhnout, aby si potvrdila, že nejsou živí, ale velmi dobře svoji „živost“ předstírají. „Jen promluvit,“ hlesla při pohledu na ně.

Ke slovu se hlásí i virtuální realita

„Nebojte, to už je teď reálné,“ odtušil její prosbu manažer Naughty Harbour Jan Skalník. „Sic jsou realistické panny stále v kurzu, ale zatím jim něco chybělo. Teď tak svět směřuje mílovými kroky ze statické ženy k ženě s umělou inteligencí. My sami nyní jednu takovou vyvíjíme. Zatím jsme ve fázi vývoje hlavy. Ta by měla mít i realistickou mimiku. A, oproti zahraniční konkurenci, by měla s majitelem mluvit česky,“ osvětlil budoucnost ultra realistických panen Skalník. Jediné, co robotická milenka nebude umět, bude žehlení a vaření.

Zdroj: se svolením Petry Šidlikovské

Žehlit ani vařit však neumí ani výtvory slovenských vývojářů z firmy Pornio.IO, kteří se na veletrhu představili s pokročilou sexy virtuální realitou. „Vyvinuli jsme první erotickou hru ve virtuální realitě, která dokáže předčit klasické porno. U nás může člověk do příběhu zasahovat a nikomu se meze nekladou,“ řekl za vývojový tým Juraj Xavier Gabzdil. Jeho slova mnohdy přehlušoval nejen všudypřítomný basový podkres festivalu, ale také výkřiky uznání.

Tedy hlavně v době, kdy se v nedaleké vířivce na sebe lepily dvě dívky, které návštěvníkům předváděly lesbickou show.

Kdo se však u erotiky zaměřuje na drsnější praktiky, mohl si prohlédnout různé mučicí nástroje, za které by se jistě nestyděl ani kat Mydlář, či se nechat inspirovat způsoby vázání uzlů. Tedy ne dračí či lodní smyčky, ale způsobů znehybnění těla u bondage.

Umělá prsa i erotické parfémy

Netřeba však připomínat, že sál byl plný i různých robertků, umělých vagín či prsou. Zajímavé byly i nabídky erotických parfémů. Své si tu našli i hračičkové. Těm okouzlila novodobá hra na honěnou sestávající se ze dvou k sobě přilehlých umělých penisů. „Musíte pořádně honit. Kdo bude nejrychlejší, tak z penisu vystříkne voda a vyhrál. Je to taková kravinka do hospody či na nějakou párty,“ osvětlila dívka za pultem.

Zdroj: se svolením Petry Šidlikovské

Bohatý byl i doprovodný program plný live show, debat, ale také erotického umění. A kdo měl hlad, mohl si dát nejen pornoguláš, ale i pinďouří či pipinčí vafličku.