„Někdy se rodiče bohužel chovají až bezohledně. V době před začátkem vyučování parkují na chodníku, ve druhých řadách, na přechodech pro chodce a podobně. Místo, aby děti pouze vyložili a odjeli, doprovází je do školy a někteří i čekají, až jim potomek zamává z okna,“ popsala běžné ráno před školami mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Kampaň proti trendu zvanému mamataxi odstartoval i spolek Pražské matky. „Výzva Pěšky do školy nabízí dětem i rodičům příležitost ke změně – vyzkoušet si cestu do školy po svých a objevit kouzlo společných zážitků,“ uvedla za spolek Marie Čiverná. Pro školáky připravil i motivační soutěž. Třída, která toho během dvou týdnů nejvíce nachodí pěšky, může vyhrát vstupy do vědecko--zábavních center.

Jízda na pár set metrů

Z průzkumu Pražských matek vyplynulo, že v některých školách vozí rodiče autem až 40 procent žáků. „Osm procent dětí, které jezdí pravidelně do školy autem, bydlí ve vzdálenosti menší než půl kilometru,“ konstatovala Čiverná.

Za pěší cestu se přimlouvají i pražští strážníci. Dříve nebo později se děti začnou osamostatňovat a budou jim podle Seifertové chybět správné návyky v oblasti bezpečného chování v dopravě.

Bezpečnou cestu vytyčují zábrany

Extrémní provoz se snaží regulovat i jednotlivé městské části. Opatření většinou spočívají ve vytvoření bezpečného průchodu ke škole. Různé zábrany a sloupky zamezují parkování na chodníku a poblíž přechodů, aby z nich i malé děti měly dobrý rozhled. Například v desáté městské části prošly úpravou ulice před školami Eden, Gutova a Břečťanová.

„V současné době probíhá úprava křižovatky Topolová – Macešková v blízkosti ZŠ Švehlova. Nachází se tam nepřehledné parkoviště, kolem něj procházejí chodci po frekventované Topolové ulici a v současné době prakticky musí vstupovat do vozovky a jít podél citybloků, které oddělují vozovku od parkoviště,“ řekl mluvčí Prahy 10 Jan Hamrník.

Modřanská radnice spolupracuje při plánování úprav před školami s organizací Besip. „Jedná se například o úpravu rychlosti, přechodů nebo rozhledových poměrů,“ vyjmenoval místostarosta Prahy 12 Vojtěch Kos.

Ústupek pro rodiče šoféry

V šesté městské části už podle mluvčího radnice Ondřeje Šrámka došlo k úpravě provozu prakticky před každou školou. Myslí zde i na rodiče, kteří autem z nejrůznějších důvodů prostě přijedou. Před některými školami jsou vyhrazená parkovací místa, případně K+R parkoviště.

S nápadem, jak usměrnit ranní dopravní špičku přišli i studenti jednoho pražského gymnázia. Vymysleli aplikaci, která propojí rodiče z okolí a ti si mohou jednoduše domluvit odvozové služby. „Vodvoz“ funguje od minulého roku a studenti za něj získali několik ocenění na zahraničních soutěžích.

S trendem mamataxi se nepotýká pouze Praha, řeší ho například i ve Vídni. Zde zavedli na zkoušku takzvanou školní ulici. Na silnici přibyla značka zakazující vjezd automobilům v době před vyučováním. Vjezdu brání i mobilní zátaras. Autoři návrhu jsou spokojeni a tvrdí, že se opatření osvědčilo.