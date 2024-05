Studenti přerovského Gymnázia Jakuba Škody se rozhodli opravit tři bunkry někdejšího československého pohraničního opevnění, které byly zbudovány v letech 1935 až 1938 na obranu země. Parta mladých lidí se této nevšední zálibě věnuje ve svém volném čase a na obnovu bunkrů uspořádala i sbírku na platformě Donio.

Studenti z Přerova obnovují bunkry | Foto: se svolením Erika Taly

Bunkrů byly před druhou světovou válkou zbudovány tisíce, ale jen malá část z nich se dočkala renovace. Systém pohraničního opevnění, nazývaný také Benešova linie, měl Československo ochránit před nepřítelem. Výstavbu však ukončila Mnichovská dohoda, takže nikdy nesloužily svému účelu.

„Podnikli jsme s přáteli pár výletů do Starého Města pod Sněžníkem a napadlo nás, že bychom se rádi k některému z objektů dostali, protože jsou malé a dá se to opravit v pár lidech. Zjistili jsme, že tři bunkry, které nás zaujaly, patří městu. Kdyby byly armády nebo Lesů ČR, bylo by to asi složitější, protože se musejí odkupovat přes výběrová řízení,“ líčí sedmnáctiletý student Gymnázia Jakuba Škody v Přerově Erik Tala, který stojí také za obnovou bunkru v Přerově na Švédských šancich.

Partu nadšenců tvoří studenti gymnázia, ale i žáci základní školy z Přerova, kteří se zajímají o předválečnou historii. Kromě Erika Taly se do projektu na obnovu bunkrů zapojili i Eliška Passingerová, Jakub Jaroš, Jan Šebesta a Martin Cedidlo. S logem a grafickým zpracováním pomáhal Václav Holubář.

„Domluvili jsme se se Starým Městem na pronájmu tří objektů s možností budoucího odkupu, což je pro nás ideální. Za pronájem jednoho platíme sto korun měsíčně, což je ale pořád symbolická částka, která se dá zvládnout,“ popisuje Tala.

Projekt Tři řopíky

Projekt na obnovu dostal název Tři řopíky - a pod tímto názvem jej také lidé najdou na sociálních sítích a platformě Donio.

„Vybrali jsme si tři řopíky za obcí Hynčice pod Sušinou. Zjistili jsme totiž, že pozemky patří lyžařskému areálu, jehož majitel to vidí podobně jako starosta Starého Města a snaží se, aby opevnění dál nechátralo. Chceme je udržovat, opravit a nově vybavit. Nejvíce se momentálně soustředíme na řopík A-180, který chceme uvést do původní podoby z roku 1938,“ vysvětluje Tala.

Protože bylo před druhou světovou válkou zbudováno asi deset tisíc podobných objektů a řada z nich je dochovaná, je z čeho vycházet.

„Materiálů a rad odborníků je spousta. Dají se najít i předpisy, existuje k tomu spousta literatury. V nejhorším stavu je dnes řopík nad Hynčicemi, kde chybí část omítky a je dost poškozený, protože do něj zatékalo. Abychom jej dostali do podoby, které dva zbývající už dávno mají, stálo nás to nemalé finanční prostředky. Nemá totiž ani takzvané prasečí ocásky, které sloužily jako závěsná oka, protože je kvůli bezpečnosti lyžařů v minulosti uřezali,“ říká.

S cestováním pomáhá i rodina

Práce na obnově provádějí studenti svépomocí. „Řopík potřebuje výdřevu, nátěr, ale i spoustu drobných i větších oprav. Chtěli bychom natřít také kovové prvky řopíků B2-80 a A-160Z, které byly zatím jen očištěny a vyklizeny,“ zmiňuje Tala.

Zdroj: se svolením Erika Taly

Jakmile bude u bunkru A-180 hotová výdřeva, může se shánět vybavení.

„Co se týče uzávěrů střílen, dost věcí už máme a vyrábí se i v replikách. Snažíme se vyrobit, co se dá, a zbytek sháníme od kolegů - buď sousedů na linii nebo v bunkrech v pohraničí. Ke konci roku bychom chtěli řopík A-180 zprovoznit,“ nastiňuje.

Parta mladých lidí navštěvuje bunkry jednou za dva týdny. „Naším cílem je řopíky udržovat a zařídit tak, aby přestaly chátrat. Zatím jsme závislí na rodinných příslušnících, nebo jezdíme vlakem. Trávíme tam většinou celý den a v létě plánujeme u bunkrů i nocovat,“ dodává student.

Erik Tala věří, že se podaří uvést bunkry do provozu koncem letošního roku. Nad Hynčicemi poblíž lyžařského areálu Kraličák tak v budoucnu vznikne nové muzeum lehkého opevnění, které bude odkazovat na historii Československa v období kolem druhé světové války.