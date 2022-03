Lidé si krizi představují jako Šíleného Maxe, říká prepper. Je připraven na vše

Podle webu krimi-plzen.cz trvalo prohledávání divadla hasiči asi půl hodiny. Příčinou vyhlášení poplachu mohly být dva barely s ohněm, které se na jevišti během tohoto představení objevují. Protipožární systém to tentokrát zřejmě vyhodnotil jako požár.

Kompenzace pro diváky

„Fakt nevíme co se stalo, už jsme to s těmi efekty několikrát dělali a vždy v pořádku. Dnes ale muselo být něco jinak, asi víc plamenů nebo kouře, nevím přesně a nechápu to," řekl serveru jeden ze zaměstnanců.

Divákům, kteří představení navštívili, slíbilo divadlo kompenzaci.