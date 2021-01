Necháte se očkovat?

Ano. Přihlásím se do pořadníku a až na mě přijde řada, tak se samozřejmě nechám očkovat.

Stát objednal vakcínu, ministerstvo zdravotnictví připraví registr a zbytek je v režii krajů. Je to dle vás správný postup?

Ono to jinak ani nešlo, třeba v Kraji Vysočina stát nemá žádnou nemocnici. Všechny zřizuje kraj a nebylo možné postupovat jiným způsobem. Co si myslím, že bylo možné udělat jiným způsobem, bylo se na to všechno lépe připravit. Píchnutí jehly, to je za chvilku, ale tomu předchází logistický proces získání vakcín, distribuce, sestaven pořadníku, zjištění toho, zda může být člověk očkován…

To vše je potřeba mít zorganizované a tam si myslím, že měl stát dříve začít spolupracovat s kraji a dříve měly společně připravovat očkovací centra. A celou proceduru rozmyslet tak, aby v okamžiku, kdy vakcíny budou, jsme byli schopni očkovat podobně jako v Izraeli. Ale já věřím, že se to všechno zlepší a vakcíny tady nebudou zbytečně čekat, až se někdo přijde nechat očkovat.

Nacházíme se v době, kdy, doufejme, vrcholí koronavirová krize. Co podle vás můžeme dělat, abychom situaci zvládli co nejlépe?

Je to pořád stejné – dodržovat pravidla, která nám umožní snížit riziko, že se nakazíme, na minimum. To znamená roušky, rozestupy a dodržování hygienických pravidel. Potom bychom také měli přemýšlet. A to o tom, jestli nevzniklo riziko nakažení, když někam jdeme, něco děláme nebo jsme se s někým potkali.

Pokud si nejsme jistí, co můžeme udělat, existuje i prevence?

Dneska je možné se nechat dobrovolně otestovat antigenními testy, které testovaný člověk neplatí. Pokud mě čeká setkání, kde bude více lidí, nic mi nebrání nechat se otestovat. Stejně tak je možné nechat si udělat test po takovém setkání, abych snížil riziko, že já budu tím, kdo někoho nakazí.

Jako předseda Senátu se setkáváte s řadou lidí, ne vše zřejmě lze řešit on-line…

Senátoři musí chodit na plénum Senátu, před kterým mají možnost se nechat otestovat. Oni pak ještě před tím, než přijdou, mohou vědět, jestli jsou pozitivní nebo nejsou. Kdyby byli, pléna se nezúčastní a riziko, že nemoc rozšíří, tím snižují. A to si myslím, že je přesně ta věc, o které málo přemýšlíme. Testování je k dispozici, ale málo ho využíváme.