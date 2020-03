„Od středy tu pacienti stáli ve frontě jeden za druhým, dýchali si za krk. Nikoho ani nenapadlo držet nějaké rozestupy nebo přicházet postupně. My jsme všichni úplně vyčerpaní, zčásti proto, že nemáme čas se věnovat pacientům, kteří by to potřebovali, a zčásti proto, že se snažíme pacienty všelijak umravňovat, aby se nepředbíhali ve frontách a nekřičeli na sebe,“ popisuje lékárník. V současnosti už podle něj proto přistoupili k vpouštění lidí po jednom.

Lidé podle něj chodí skupovat i zbytné zboží, jako kosmetiku, zubní kartáčky nebo léky, které docela jistě nepotřebují. „Kupují je s myšlenkou ,co kdyby‘. Co kdybych potřeboval pět paralenů,“ pokračuje farmaceut. Obavy lidí z možného zavření lékáren podle něj na místě nejsou. „V současné chvíli je jediná možnost, kdy lékárny zavřou, a to, když budou lékárníci nemocní. A s větším počtem zbytečných pacientů se pravděpodobnost nakažení zvyšuje,“ upozorňuje.

Ochrana i pro ostatní

Roušky jsou teď nedostatkovým zbožím, v lékárnách je téměř jistě neseženete. „Kolegyně už dostala i nabídku, že by si pacient koupil roušku, co má sama na obličeji,“ říká lékárník. Dostatek pomůcek nemají ani sami farmaceuti. „Nosíme rukavice, roušek máme tak na týden, jestli vůbec. A roušky nechrání nás, ale nemůžeme si být jistí, jestli v současné době nejsme také nemocní, tak je nosíme kvůli pacientům. Některé to pobuřuje,“ dodává.

Na to, že by lidé měli návštěvu lékárny pečlivě zvážit a omezit ji jen na nejnutnější případy, apeluje i Česká lékárnická komora. „Nechoďte do lékárny, pokud kašlete, máte vyšší teplotu, či další příznaky nachlazení,“ vyzval její prezident Aleš Krebs. Ten zároveň doporučil, aby lidé preferovali bezkontaktní předání e-receptů, dodržovali odstup dvou metrů a nedotýkali se výdejního pultu. „V lékárně se zdržte co nejkratší dobu,“ dodal Krebs.