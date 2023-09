Nedostavěný motorest vedle hlavní silnice z Písku na Tábor nenašel využití ani za více než tři desetiletí. Prázdná budova se zatlučenými okny stojí na návsi v Záhoří na Písecku.

Nedostavěný motorest v Záhoří | Video: Lucie Kotrbova

Budovu začala stavět obec v osmdesátých letech. Záhoří byla tehdy velká středisková obec, pod kterou spadalo spoustu okolních obcí, které se po revoluci osamostatnily. V objektu, který se stavěl v takzvané akci Z, mělo vzniknout centrum kultury, velký sál a vývařovna.

Jak připomíná dnešní starosta obce Petr Kápl, s výstavbou se pokračovalo ještě nějakou dobu po revoluci: „Tehdy jsem tady moc nebyl, tak už úplně neznám celou historii. Každopádně obec pak na to neměla peníze, tak budovu prodala.“

Nedostavěný objekt následně vystřídal několik majitelů, kteří se snažili ho dokončit. Poslednímu z nich se to téměř podařilo a když už stavbu dotáhl téměř k otevření motorestu, na který ji předělával, dostal se do problémů a objekt připadl bance. Od té doby nedostavěný motorest, který nikdy nebyl zkolaudován, chátral a nikdo se mu nevěnoval.

Zdroj: Deník

V roce 2006 budovu obec vydražila a od té doby je opět v jejím majetku. „Začali jsme připravovat projekt na přestavbu na multifunkční zařízení,“ popsal Petr Kápl, který už byl v té době místostarosta.

„Požádali jsme o dotaci do ROPu, ale neuspěli jsme. Následně jsme zkusili projekt ještě jednou upravit a znovu požádat o peníze, tentokrát do IROPu. Ani tehdy jsme neuspěli,“ pokračoval s tím, že obec nikdy neměla na to budovu zrekonstruovat z vlastních prostředků.

Nedostavěný motorest na návsi v ZáhoříZdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Dům tedy chátral dál, až se objevil zájemce, který zde chtěl otevřít hospodu. Měl v plánu dotáhnout stavbu, ale asi po roce jednání od něj ustoupil. Pak přišlo období, kdy se o záhořském motorestu asi nejvíc psalo a mluvilo.

Kvůli casinu vznikla petice

Před rokem 2018 kontaktoval obec investor, který tu chtěl vybudovat casino. To však vzbudilo velký rozruch nejen u místních.

Lidé sepsali petici, ve hře bylo i místní referendum. Zastupitelstvo nakonec ukončilo jednání s investorem a budovu odmítlo prodat. „Nerad se k tomuto období vracím, už to nechci řešit,“ konstatoval starosta.

Nyní je tedy budova zabezpečená, má zatlučená okna a obec s ní nemá žádný záměr. „Máme spoustu jiných věcí, které musíme řešit. Motorest není priorita. Měli jsme pár zájemců, ale prodej aktuálně neřešíme,“ shrnul Kápl s tím, že podle územního plánu má budova sloužit jako občanská vybavenost.

Bez dotace nemá podle starosty obec šanci takový objekt dostavět a ani následný provoz by nebyl reálný. „Při dnešních cenách si to vůbec neumím představit. Je to obrovské, dneska by to už nikdo nestavěl,“ doplnil.

Nedostavěný motorest na návsi v ZáhoříZdroj: Deník/Lucie Kotrbová

Záhořští mají prostor, kde se sejít a pořádat kulturní akce, proto ani v tomto směru obec nic netlačí budovu dostavět. S demolicí, na kterou se také dá dotace získat, zatím obec také nepočítá. „Budova není v dezolátním stavu, takže by to byla škoda,“ uzavřel starosta Záhoří.