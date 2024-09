Vyprodáno. Taková informace přicházela ze Dvora Králové nad Labem v posledních týdnech často. Zoologickou zahradu navštívilo během letních prázdnin 333 tisíc lidí. V červenci jich bylo 160 tisíc, v srpnu dokonce 173 tisíc.

Letos zaznamenala zoo už 590 tisíc návštěvníků, při rekordním loňském roce to ve stejné době bylo 517 tisíc.

Zájem byl extrémní, návštěvníci nezřídka vykoupili denní vjezdenky do Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari.

„Safari je krásné, ale nacpané k prasknutí. Průjezd nám trval skoro tři hodiny. Česká SPZ v koloně byla možná každá desátá. Stejně jako my jezdíme do Říma, tak jiní jezdí k nám. Mimo prázdninové období už snad nápor turistů z Polska trochu poleví,“ hodnotil svoji návštěvu Josef z Černochova na Lounsku.

V letošním roce do safari zavítalo velké množství osobních vozů. Jejich vjezdů bylo celkem 27 577, Safaribus využilo 46 228 lidí, Afrika truck pak 61 028 návštěvníků.

„Přičítáme to změně chování lidí související s dlouhodobým vedrem. V autě s klimatizací si mohou výlet užít vedru navzdory. V jednom voze častěji přijíždělo méně lidí, tedy se vozy nasčítaly i při relativně obvyklých číslech návštěvnosti. Potíže byly zpočátku i s tím, že se auta nahrnula všechna najednou a působila frontu i na hlavní silnici. Parkoviště i areál byly v tu chvíli relativně prázdné,“ vysvětlil mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.

Jak se (ne)chovat v safari

Jízda autem v safari přináší atraktivní zážitek, doprovází ji ovšem přísná opatření a kontroly. Nutné je dodržení bezpečnostních pravidel.

„Především to znamená mít zavřená okénka a neotvírat dveře auta po celou dobu jízdy v safari. Bohužel, někdy to lidé nerespektují, hrají si na odvážné, a když se přiblíží lvům, stáhnou si okénko nebo otevřou dveře. Řešíme to velice striktně. V takových případech zasahuje naše servisní security vozidlo, které do auta najíždí a vyprovodí ho ze safari,“ upozornil zoologický ředitel Jaroslav Haimy Hyjánek.

Podle něj není radno krále zvířat podcenit. Tlamou umí otevřít i dveře a zvláště mladí lvi jsou hodně hraví. Nejpohodovější jsou naopak žirafy. Pohybují se laxně, provoz aut ignorují, pozorují dění, užívají si obrovský výběh, okusují větve. Někdy se i podívají lidem do okna auta a popojdou dál.

Ačkoliv ve většině případů probíhá cesta safari bezproblémově, najdou se i výjimky. „Lidé jsou disciplinovaní a rozumní. Zaznamenali jsme však některé snahy o krmení zvířat nebo vystupování v safari. Novým fenoménem, který nás trápí, je pouštění nahrávek řevu lva při čekání na vjezd do Lvího safari. To šelmy rozruší a chovají se nepředvídatelně či agresivně k vozům, které jsou v jejich teritoriu,“ uzavřel Šťastný.